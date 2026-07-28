Sport

Kader Keita părăsește România! Decizie incredibilă după ce ex-rapidistul i-a prezentat judecătorului ofertele de transfer

Răsturnare spectaculoasă de situație în cazul lui Kader Keita, fostul mijlocaș de la Rapid. Judecătoria Sectorului 2 i-a permis să părăsească țara. Verdict surprinzător.
Mihai Dragomir
28.07.2026 | 11:35
Kader Keita paraseste Romania Decizie incredibila dupa ce exrapidistul ia prezentat judecatorului ofertele de transfer
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Decizie neașteptată în cazul lui Kader Keita, fostul fotbalist de la Rapid care a omorât o femeie. Foto: Colaj FANATIK.
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Aventura lui Kader Keita (25 de ani) la Rapid București s-a încheiat în vara acestui an. Fotbalistul, care a omorât cu mașina o femeie în primăvara acestui an și trimis în judecată pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, poate părăsi acum țara. Verdict surprinzător din partea Judecătoriei Sectorului 2.

Kader Keita poate părăsi România

Kader Keita a fost trimis în judecată în urma unui grav accident rutier petrecut pe 3 martie 2026, la ora 05:46 dimineața, în cartierul Colentina din București. Atunci, fostul jucător al Rapidului se afla la volanul unei mașini Dacia Logan, cu care se întorcea după victoria cu 2-1 în fața Unirii Slobozia. El a spulberat o femeie de 68 de ani ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni, după care a fugit de la locul accidentului, prezentându-se a doua zi la antrenamentele echipei fără să fi anunțat pe cineva de fapta comisă.

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Ridicat de poliție ulterior, el a fost pus sub control judiciar și a primit interdicție de a părăsi România. Acum, la mai bine de 4 luni după tragicul eveniment, instanța a considerat că măsura de a nu părăsi țara devenise disproporționată și îi afecta grav dreptul la muncă, mai ales că Rapid i-a reziliat contractul de muncă, conform informațiilor obținute de Golazo.ro.

Apărătorul fotbalistului ivorian a depus la dosar dovezile că jucătorul se află în negocieri avansate cu mai multe echipe din străinătate, depunând inclusiv scrisori de intenție primite de la cluburi din Arabia Saudită. Magistrații au considerat că riscul fotbalistul să se sustragă procesului este redus și au admis solicitarea, procurorul de caz neopunându-se eliminării interdicției de părăsire a țării. Totuși, instanța i-a respins cererea de a se prezenta la poliție doar o dată pe lună, frecvența controlului judiciar rămânând la latitudinea organelor de poliție.

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Mesajul emoționant al lui Kader Keita după plecarea de la Rapid

Kader Keita nu a mai intrat în planurile de viitor ale Rapidului, motiv pentru care giuleștenii au renunțat la serviciile sale în vara acestui an. Mijlocașul a avut un mesaj din suflet pentru suporterii echipei de sub Podul Grant, cărora le-a mulțumit pentru sprijinul acordat, mai ales la scurt timp după ce a fost protagonistul accidentului de mașină care s-a soldat cu decesul unei femei.

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„Aș dori doar să le mulțumesc dragilor suporteri pentru susținerea pe care mi-ați oferit-o pe parcursul perioadei petrecute la FC Rapid, atât în momentele frumoase, cât și în cele dificile. Și colegii mei de echipă vă mulțumesc pentru tot. Vă doresc mult succes în noul sezon! FC Rapid va rămâne pentru totdeauna un capitol important în cariera mea”, a fost mesajul lui Kader Keita, pe contul său personal de Instagram.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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