Kader Keita, primul interviu de la transferul la Rapid! Care sunt calitățile sale și ce a spus despre Marius Șumudică. Video

FANATIK , iar conducerea giuleștenilor a oficializat împrumutul mijlocașului la finalul perioadei de mercato. Într-un interviu acordat pentru contul oficial de YouTube al clubului, fanii au putut afla mai multe despre noua achiziție.

Kader Keita a spus care este unul dintre motivele pentru care a ales să semneze cu Rapid

Cu 13 apariții în acest sezon de SuperLiga României, K , dar nu și culorile. Fotbalistul ivorian de 24 de ani a vorbit într-un interviu despre ce l-a determinat să aleagă Rapidul.

De asemenea, Keita a explicat și care sunt principalele sale calități și a transmis și care sunt impresiile sale despre Marius Șumudică, dar și unde a auzit prima oară de numele antrenorului român.

În același interviu, noul transfer al giuleștenilor a povestit ce face în timpul său liber, care este ritualul său înainte de fiecare meci și care este mâncarea românească ce l-a impresionat cel mai mult de când se află în țară.

„Acum mă simt foarte bine, pentru că a fost ultima zi de mercato, am fost puțin stresat, dar sunt foarte fericit să fiu aici și sunt gata să fac treabă. Da, sigur că da, la CFR aveam aceeași culoare la echipament. Cred că cel mai important lucru este să muncești, să îți faci treaba și să fii liniștit.

Am jucat de patru sau de cinci ori împotriva Rapidului de când sunt în România. Rapid este un club mare aici. Toată lumea știe Rapidul, este un club organizat, cu mulți suporteri, de care îmi place foarte mult, cu o atmosferă nebună pe stadion. Ca fotbalist, este o adevărată plăcere să joci într-o astfel de atmosferă. Acesta este unul dintre motivele pentru care am venit la Rapid.

Obiectivele mele sunt acelea de a ajuta echipa, de a da totul pentru suporteri și pentru club, pentru că mi-au dat șansa de a evolua aici. În al doilea rând, știu că avem de îndeplinit o serie de obiective, trebuie să accedem în play-off, să câștigăm Cupa, așa că îmi doresc să ajut clubul”, a început Kader Keita.

Kader Keita, despre Marius Șumudică: „Are un caracter puternic, vrea să câștige”

„Cred că Rapid este o echipă bună, am urmărit-o. Fiecare jucător este valoros, dar cred că pot să ajut echipa, sunt un jucător cu personalitate, îmi cunosc calitățile, dar știu că principala mea calitate este aceea de a recupera mingea, apoi de organiza jocul, dând forță la mijlocul terenului. Acestea sunt calitățile mele.

Sunt foarte surprins, pentru că înainte de a veni în România, nu știam nimic de această țară. Vorbisem cu câțiva cunoscuți, fotbaliști care jucaseră aici înainte, dar când am venit am fost surprins, pentru că toate echipele se află la un nivel ridicat. Dacă vă uitați acum și la clasament, totul este foarte strâns. Cred că în următorii ani, fotbalul de aici va fi mult mai puternic.

Cristi Manea e un tip super, îl știu de la CFR. De asemenea îl știu pe Braun, vorbim câteodată, e un tip de treabă. Îl știu și pe Papeau de când juca în Franța, am jucat contra lui, e un băiat deosebit. De la ei am aflat câteva ceva despre Rapid, am vorbit înainte.

Îl cunosc pe Marius Șumudică pentru că l-a antrenat pe un prieten în Turcia, la Gaziantep și am aflat câteva detalii despre dânsul. Are un caracter puternic, vrea să câștige. Când ai o astfel de mentalitate, asta e cel mai important, să ai rezultate, pentru că toată lumea vrea să câștige. Știu despre el că are o personalitate puternică”, a declarat noua achiziție a Rapidului.

Kader Keita: „Mai avem patru meciuri până la play-off și toate sunt niște finale”

„Am încredere în această echipă. Nimic nu este terminat. Cel mai important este să luăm meciurile în serios, să jucăm cât de bine se poate și să luăm toate punctele. Mai avem patru meciuri până la play-off și toate sunt niște finale. Cred că la finalul sezonului, fanii Rapidului și cei din club vor fi mulțumiți.

Mă consider o persoană calmă, pentru că o am pe soția mea cu mine, nu sunt genul de persoană care iese foarte mult prin oraș. Prefer să stau mai mult pe acasă, să mă relaxez, după antrenamentele echipei îmi place să le fac pe cele individuale, să mă mențin în formă. Nu fac nimic special înainte de meciuri. Jucătorul meu preferat este N’Golo Kante, mereu l-am luat ca pe un exemplu.

Echipa mea preferată este Real Madrid. Îmi place această echipă de când eram mic. Îmi place foarte mult supa din România. Ciorbă se spune aici, nu? Sunt genul de persoană care se uită mult la seriale. Nu prea îmi place să ascult muzică, nu este genul meu. Îmi place să joc padel și baschet”, a spus Kader Keita.