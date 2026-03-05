Kader Keita s-a prăbușit emoțional! Anunțul lui Angelescu, la o zi după decizia instanței: „Nu e bine”. Când ar putea reveni

ADVERTISEMENT

Kader Keita a fost protagonistul unui incident în dimineața zilei de marți, 3 martie. Fotbalistul a lovit cu mașina o femeie de 68 de ani, iar ulterior a plecat de la locul cu pricina. Victor Angelescu a transmis ce se întâmplă cu mijlocașul ivorian după ce polițiștii l-au reținut.

Victor Angelescu, detalii despre situația lui Kader Keita

După ce a plecat de la locul accidentului, Kader Keita s-a prezentat la antrenamentul Rapidului desfășurat marți, 3 martie, la ora 17:00. Când a ajuns acasă, acesta a fost reținut de polițiști. Pe parcursul zilei de miercuri, .

Victor Angelescu a transmis că fotbalistul nu se simte deloc bine mental după cele întâmplate. Totodată, Keita a primit interdicția de a părăsi România pe durata anchetei în curs. Președintele giuleștenilor susține că un rol important în acest caz îl are victima, care se află în continuare la spital. De asemenea, Angelescu a transmis că, în funcție de starea victimei, Keita ar putea reveni pe terenul de fotbal.

„Există investigații, probabil că va avea un proces. Am încercat să mergem la spital, să vedem cum e victima, nu se poate intra. Kader a primit interdicție de a părăsi țara.

În momentul de față nu este bine din punct de vedere psihic. Vom aștepta să mai treacă, să vedem cum este acest caz, cum este și victima. După își va exercita dreptul la muncă. A fost astăzi la bază să vorbească cu noi și jucătorii. Nu este într-o situație ok din punct de vedere mental. Noi încercăm să ne focusăm pe meciul cu Craiova. Nu pe situația lui”, a declarat Victor Angelescu, la .

Kader Keita, sub control judiciar

Kader Keita a aflat ce sancțiune a primit după accidentul pe care l-a provocat marți dimineață, în București. Fotbalistul a lovit o femeie pe trecerea de pietoni, după care a părăsit locul incidentului. Instanța a respins solicitarea de arest preventiv pentru 30 de zile, astfel că .

Această măsură presupune că Keita nu are voie să părăsească localitatea fără acordul scris al procurorului de caz. Restricția se aplică inclusiv în cazul participării la antrenamente sau meciuri, dacă ar fi convocat de stafful tehnic al Rapidului. Dacă fotbalistul nu respectă aceste obligații și pleacă din localitate fără aprobare, controlul judiciar poate fi înlocuit cu arest la domiciliu sau chiar cu arest preventiv.