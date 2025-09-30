Kairat – Real Madrid, cel mai dezechilibrat meci din istoria Champions League. 6 echipe din România sunt cotate mai bine decât campioana din Kazahstan

Kairat Almaty – Real Madrid se joacă marți, de la ora 19:45, o deplasare care dă total peste cap programul lui Xabi Alonso. „Galacticii” ar trebui să câștige 3 puncte fără emoții, dar vor pierde cu siguranță foarte multe ore pe drum spre Kazahstan și înapoi în Spania. O deplasare de coșmar pe care toate echipele din Champions League au sperat să o evite.

La cât este evaluat lotul lui Real Madrid față de cel al lui Kairat Almaty. Doar 4 galactici au cotă sub tot lotul campioanei din Kazahstan

Real Madrid merge în Asia cu un lot ticsit de vedete, evaluat de Transfermarkt la 1,4 miliarde de euro! Conform sursei menționate, vorbim despre cel mai bine cotat lot din lume, cu 70 de milioane de euro mai mult decât a doua clasată, Arsenal. Manchester City ar fi pe 3, cu 1,23 miliarde de euro. Imediat după podium ar fi Liverpool, cu 1,12 miliarde, și FC Barcelona, cu 1,11 miliarde. Cotă de piață de peste 1 miliard mai au Chelsea și PSG.

De partea cealaltă, Kairat are un lot evaluat la 12,73 milioane de euro. Sunt doar 4 jucători în lotul lui Real Madrid care valorează în prezent mai puțin decât întreg lotul formației din Almaty: David Alaba (6 milioane), Dani Carvajal (8 milioane), Gonzalo Garcia (8 milioane), Dani Ceballos (10 milioane).

Kairat ar fi în play-out în SuperLiga? Șase echipe din România au lotul mai bine cotat decât cel al lui Kairat, conform Transfermarkt

Mai mult, conform evaluărilor făcute de cei de la Transfermarkt, Kairat Almaty ar fi echipă de play-out în SuperLiga. Sunt nu mai puțin de șase echipe care au un lot superior valoric celui pe care se bazează Rafael Urazbakhtin, antrenorul campioanei din Kazahstan. Totuși, Kairat e în Champions League, competiție la care România visează de mulți ani.

FCSB (48,43 milioane), CFR Cluj (36,78 milioane), Rapid (29,70 milioane), Universitatea Craiova (26,05 milioane), Universitatea Cluj (15,60 milioane) și Dinamo (15,55) sunt echipele care ar avea lot mai bine cotat decât Kairat. Prima sub linie ar fi Farul lui Gică Hagi (11,73 milioane), care ar fi la limită depășită de campioana din Kazahstan.

Care este cel mai bine cotat jucător de la Real Madrid vs numărul 1 de la Kairat

Kylian Mbappe, anunțat titular în Kazahstan marți, este cel mai bine cotat jucător de la Real Madrid, la 180.000.000 de euro! Nu departe este Vinicius jr, care are o cotă de piață de 170.000.0000 de euro. „Galacticii’ mai au un jucător care depășește pragul de o sută de milioane, este vorba de Federico Valverde, cotat la 130.000.000 euro. Cel mai bine cotat jucător al lui Kairat este atacantul Dastan Satpaev, în vârstă de doar 17 ani, la 1,8 milioane de euro. Satpaev a fost deja acontat de Chelsea pentru 2,4 milioane de euro și ar urma să ajungă în Anglia în 2026.

Câte trofee a câștigat Real Madrid, cea mai galonată echipă din Europa. La ce nivel e Kairat

Real Madrid este regina din UEFA Champions League, cu 15 trofee câștigate în istorie. De mai mult de două ori mai multe decât oricare echipă din lume. AC Milan cu 7 este pe locul 2, Bayern și Liverpool au câte 6, iar Barcelona are 5. Real Madrid are și 36 de titluri în La Liga, 8 mai multe decât rivala FC Barcelona. Și un total halucinant de 133 de trofee în 123 de ani de existență.

De partea cealaltă, Kairat Almaty nu este nici măcar cea mai titrată echipă din Kazahstan. Are 19 trofee în palmares, dintre care 4 titluri de campioană. Și este depășită la acest capitol de Astana, cu 7 titluri, Irtysh și Aktobe, câte 5 titluri. Kairat este singurul club care a jucat turul 1 preliminar din UCL și a obținut calificarea în faza ligii din Champions League. .

De ce este Kairat Almaty, echipă din Asia, înscrisă de UEFA în competițiile europene

Kairat Almaty este singura echipă din Asia care joacă în această ediție a UEFA Champions League, cea mai importantă competiție a cluburilor din Europa. O situație care stârnește nedumerire printre microbiști. Kazahstan și-a câștigat independența față de Rusia în 1991, iar apoi a fost imediat înscrisă în competițiile din Asia.

În 2002, Kazahstan a solicitat să fie înscrisă în competițiile UEFA, iar cererea i-a fost acceptată. Argumentul principal ar fi că există o mică parte din Kazahstan care este considerată teritoriu european. Azerbaidjan, Georgia și Turcia sunt și ele țări care se întind pe ambele continente, atât Asia, cât și Europa.

Cea mai rușinoasă înfrângere suferită de Real Madrid în UEFA Champions League. Sheriff Tiraspol s-a distrat pe Bernabeu

Real Madrid are totuși motive să se teamă și sportiv de deplasarea în Kazahstan. Nu ar fi prima dată când „galacticii” o comit șocant. Cea mai mare surpriză din istoria competiției a fost reușită de… Sheriff Tiraspol! Campioana Moldovei dădea lovitura pe Santiago Bernabeu și se impunea cu 2-1 pe 28 septembrie 2021.

Yakshiboev și Thill au marcat pentru Sheriff Tiraspol în acea partidă, în vreme ce reușita madrilenilor a fost semnată de Karim Benzema, din penalty. Acea ediție a Ligii Campionilor avea să fie câștigată de Chelsea, care o elimina pe Real Madrid în semifinale. Sheriff făcea 7 puncte în acea grupă și mergea în Europa League, fiind eliminată la penalty-uri de Braga.

Ce cotă la pariuri are Kairat Almaty pentru o victorie cu Real Madrid

Diferența incredibilă dintre Kairat Almaty și Real Madrid se vede și în cotele pe care le-au gândit casele de pariuri. Bookmakerii i-au dat doar 1,09 lui Real Madrid la victorie, deși joacă în deplasare. Asta în vreme ce echipa gazdă are o cotă șocantă pentru un eventual succes: 21,00. De departe cel mai dezechilibrat meci al competiției.

Care este diferența dintre Real Madrid și Kairat Almaty în clasamentul coeficienților UEFA

Raportul de forțe dintre Kairat Almaty și Real Madrid este evident dezechilibrat și în clasamentul coeficienților UEFA. Madrilenii sunt pe locul 1 în ierarhia întocmită de UEFA în baza rezultatelor din ultimii 5 ani. În vreme ce Kairat este pe locul 156! Nu este nici măcar prima între echipele din Kazahstan, fiind depășită de Astana, locul 127. Sunt și două echipe din România care stau mai bine decât campioana din Kazahstan în clasamentul coeficienților UEFA. CFR Cluj este pe locul 96, în vreme ce FCSB ocupă locul 76.

Este Kazahstan un pericol pentru echipele din România în clasamentul coeficienților? Cum stă SuperLiga în ierarhia UEFA

Deși Kazahstan are echipă în UEFA Champions League, campionatul acestei țări este foarte slab cotat din punct de vedere al coeficienților UEFA. Doar locul 34 ocupat de Kazahstan în această ierarhie, sub țări ca Moldova, Islanda sau Bulgaria. România este clar peste Kazahstan în clasamentul coeficienților. .