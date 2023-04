Kamara, atac dur la adresa lui Ionuț Iftimoaie după Survivor România: ”Să se trezească la viață”

Survivor România a reușit să scoată la suprafață caracterul fiecărui concurent în parte. Unii au devenit din ce în ce mai nervoși, alții au jignit, în timp ce unii au preferat să păstreze tăcerea și să rămână indiferenți.

Kamara, critici dure la adresa lui Ionuț Iftimoaie

În cazul lui Kamara însă, lucrurile nu au fost chiar atât de simple. Se pare însă că lucrurile au rămas în trecut. Într-un interviu acordat recent, acesta a vorbit despre concurenți, dar și despre cel pe care nu vrea să îl mai vadă niciodată.

Orice s-ar întâmpla, Kamara nu mai vrea să audă de Ionuț Iftimoaie. De cealaltă parte, Faimosul spune că va păstra legătura chiar și cu DOC, însă în niciun caz cu sportivul. În ceea ce privește motivele, artistul precizează că l-a cunoscut pe Ionuț Iftimoaie în afara Survivor România.

Mai mult de atât, el a avut șansa să îl cunoască altfel și în competiție. Mai departe, Kamara și-a dat seama că între ei nu poate fi vorba despre o prietenie. Deși nu îl urăște, Faimosul spune că nu vrea să îl mai întâlnească niciodată.

”Ionuț Iftimoaie. Cu el nu voi mai păstra legătura sub nicio formă, din punctul meu de vedere. Ceilalți oameni, cu care am avut de-a face acolo, vor rămâne în lista mea de prieteni, cu siguranță, inclusiv Doc, pe care l-am cunoscut acolo.

Pe Ionuț l-am cunoscut în afara show-ului, l-am cunoscut și în show, m-am lămurit, nu se poate. Nu am nicio părere de rău în acest sens, nu am nicio ură în direcția lui, îmi doresc să nu mai am de-a face cu el niciodată. Să fie sănătos și să se trezească la viață”, a spus Kamara, pentru .

Ionuț Iftimoaie, acuzat de trădare la Survivor România

Amintim că Ionuț Iftimoaie a fost eliminat recent de la Survivor România. Bianca Patrichi spre exemplu a avut un moment în care a răbufnit la adresa acestuia.

La rândul său, Kamara era extrem de nervos de atitudinea Faimosului. Chiar înainte de a fi eliminat, acesta spunea că nu este lăsat să vorbească și că nici măcar nu era respectat de Ionuț Iftimoaie.

”Ionuț face show și monopolizează orice discuție. Caută să păcălească lumea. (…) Nu mă mai întrerupe, ăsta e stilul tău de politician. Poate mă lași și pe mine să vorbesc. E o chestiune de respect”, a declarat Kamara, înainte să fie eliminat de la Survivor România.