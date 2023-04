Kamara, de neoprit după Survivor! L-a distrus, iar, pe Cristi Mitrea, la Măruță: ”Nu ți-e rușine? Nu vezi că tremuri”

După scandalul avut deunăzi cu Cristi Mitrea în emisiunea lui Cătălin Măruță, Kamara s-a întors pentru a vorbi despre ceea ce îl interesează, după spusele sale, și anume Survivor. Totuși, tot la atacuri cu luptătorul s-a ajuns, iar prezentatorul de la Pro TV s-a văzut nevoit să intervină.

În urmă cu o zi, Și-au aruncat unul altuia cuvinte grele în direct, în . După momentul tumultos, artistul a considerat că nu a avut timp pentru a vorbi despre ce îl preocupă, Survivor România, așa că s-a întors și joi, 19 aprilie 2023.

Dar a făcut ce a făcut Kamara și tot la Cristi Mitrea a ajuns. Mai mult, atât el, cât și au fost atenți la comentariile pe care telespectatorii le-au lăsat pe YouTube după ce momentul a fost publicat.

În consecință, Cristi Mitrea a citit un mesaj de la un coleg cu care Kamara joacă fotbal: „Vreau să citesc, apropo de oameni din viața lui Kamara. Este un băiat cu care joacă fotbal. ‘Ce căpitan este Kamara? Că dă doar la picioare. Și toată lumea îl ține de milă. Acolo unde zice el că joacă, toată lumea îl lasă în pace’”.

Cuvintele l-au activat imediat pe artist. „Față de tine, eu am avut rezultate în mai multe domenii. Și știu că ești ofuscat. Am jucat fotbal, am avut rezultate. Cânt, am avut rezultate. Tu ai câteva rezultate. Eu ca și carieră în muzică, o am de 19 ani. Cânt în aceeași trupă. Tu mai exiști?”.

Cristi Mitrea i-a replicat că nimeni din platou nu cunoaște nicio melodie de-a trupei din care face parte Kamara. „Stai un pic, să vorbim despre Survivor, Kamara”, a simțit Cătălin Măruță nevoia să intervină.

Cătălin Măruță: „Vrei să vorbești doar tu”

„Așa cum ți-am zis ieri, tu n-ai nicio treabă să vorbești despre acest lucru. Tu ești o tentativă de luptător. Nici despre sportul pe care îl practici nu ai cum să vorbești multe. Ai avut 6 victorii și două înfrângeri atât. Nu ți-e rușine? Ai 42 de ani, ești nebun? Ce realizări ai să vorbești tu cu mine?”, a continuat Kamara.

„Stai puțin, Kamara. De ce am ajuns la discuția asta? Prin felul tău de a fi… Stai să te întreb ceva”, l-a oprit Măruță, dar artistul nu a vrut să-l asculte, continuând discuția cu Cristi Mitrea. „Tu nu vezi că tremuri? Ai fost victima bullyingului când erai mic, dar acum ești bully-ul suprem. N-ai cum să mă ataci pe mine”.

„Kamara, vrei să vorbim despre Survivor? Vrei să monopolizezi doar tu, să vorbești doar tu. Uite, întrebările oamenilor. Oamenii poate nu aveau părerea asta despre tine și te-au văzut certăreț?”, l-a oprit Măruță. „Da, mhmm”, a fost răspunsul sec oferit de fostul concurent Survivor.

Totodată, Cătălin Măruță i-a spus la un moment dat, după ce a citit comentariile venite în timp real din partea oamenilor: „Doar tu ai dreptate, nimeni nu are dreptate. La Survivor cine a avut dreptate, că doar tu aveai dreptate… Nu acceptai ca cineva să-ți spună părerea lui”.

Cristi Mitrea și Kamara au făcut circ din emisiunea lui Cătălin Măruță

După o scurtă discuție despre Survivor, Kamara a revenit la Cristi Mitrea și i-a spus că ar trebui să fie imparțial atunci când vorbește despre ce spune despre concurenții din emisiune, deoarece este un formator de opinie. De altfel, s-a arătat revoltat și după ce Cătălin Măruță a continuat să-i citească mesaje de la telespectatori care îl puneau la zid.

„Și eu îți arăt aici, de la emisiunea ta. Să le citim și astea. Eu aș vrea. Dar de ce nu? Și la emisiunea de ieri s-au uitat și au scris mesaje. Știi ce zic? E emisiunea ta”, i-a spus Kamara lui Cătălin Măruță.

„Lumea zice că, de exemplu, e circ ce facem noi aici”, a spus Cătălin Măruță, fiind cuvintele pe care o persoană i le-a trimis după ce a văzut ce se întâmplă în timpul emisiunii de divertisment și scandalul dintre Kamara și Cristi Mitrea.