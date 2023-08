Kamara reacționează în scandalul de la Untold: „Nu e corect!” Ce spune artistul despre prestația lui Gheboasă

Kamara reacționează în urma scandalului iscat de concertul de la Untold susținut de . Apele sunt la fel de agitate, după ce piesa fredonată pe scena Untold a stârnit controverse peste controverse. Kamara explică de ce, din punctul lui de vedere, Gheboasă nu trebuie blamat. Înaintea lui au fost și alții, care au cântat piese cu mesaje tendențioase. Iar ce se întâmplă acum nu este altceva decât o dovadă de ipocrizie.

Kamara, despre Gheboasă și prezența sa la Untold. Pe cine acuză de ipocrizie?

Membrul trupei Alb Negru se arată indignat în primul rând de prezența minorilor la un asemenea festival și explică de ce el, părinte la rândul lui, nu și-ar lăsa niciodată copilul la astfel de evenimente.

„Ce căutau minorii acolo? Am înțeles că și la Saga au fost minori. Și acolo n-au cântat BUG Mafia piesa ‚Olimpiada’? Ba da, au cântat-o. Bun, erau minori acolo, dar ce căutau? Puteau să spună că în zona respectivă, minorii nu au voie. Puteau să spună că au voie doar în zona cu muzică house. Eu nu mi-aș lăsa un copil mic nici la Neversea, nici la Untold, never ever. Nu au ce căuta. Niciodată nu îl voi lăsa pe Leon. Dacă pleacă fără voia mea, asta e altă treabă, dar cu voia mea niciodată.

Nu l-aș lăsa înainte de toate pentru că nu este bine pentru el, ca și copil în mediul respectiv. Când ești mic, se pot întâmpla multe. Știm cu toții că se întâmplă ca unii să folosească fel și fel de substanțe, unii să bea alcool. După 18 ani, dacă alege el să meargă, atunci nu voi mai avea ce să-i fac. Este major, face ce consideră, nu mai pot decide eu.

L-ar lăsa Kamara pe fiul său să asculte versuri precum cele cântate de Gheboasă? „Fiecare părinte este responsabil de ceea ce face un copil minor”

Eu nu arunc vina asupra părinților, dar fiecare părinte este responsabil de ceea ce face un copil minor, eu așa știu. E datoria părintelui să nu-și lase copilul într-un mediu care nu e propice pentru el. Părinții sunt cei care decid dacă un copil ascultă sau nu.

Băiatul meu, Leon ascultă de la Bob Marley, Queen, Julio Iglesias, nu ascultă genul ăsta de muzică. Asta pentru că eu l-am educat în acest fel. Este datoria părinților să își educe copiii. Așa există și cărți proaste pe lumea asta. Cărți care te îndeamnă să faci bebele, să nu te încrezi în Dumnezeu. Nu este vina celui care a scris-o dacă copilul o citește, e vina părintelui”, a spus Kamara.

„Și eu am ascultat piese de la BUG Mafia, de la Paraziții și asta nu m-a îndemnat nici să fac bătăi pe stradă, nici să beau, să fumez, să mă droghez”

Kamara a continuat să deslușească fenomenul Gheboasă, atingând și mult pomenita liberă exprimare. Artistul este de părere că fiecare are libertatea de a se exprima aşa cum doreşte. Dar asta nu înseamnă că e piesă aunui artist este menită să educe sau dimpotrivă, să influenţeze în sens negativ.

“Am ascultat și eu, de-a lungul anilor, atâtea și atâtea piese. Ca să îți dau un exemplu, BUG Mafia, piesa ‚Olimpiada’ că tot tratează oarecum aceeași poveste ca din piesa blamată a lui Gheboasă. Păi sunt mai multe înjurături acolo și mai multe mesaje care nu sunt pe placul părinților pentru copii. Fiecare om este liber să facă ce vrea el atâta vreme cât nu mă deranjează pe mine. Atuncii când alții au proferat injurii rasiale nu s-au iscat asemea discuții.

Atâta vreme cât nu suntem la Opera Română, că nu vorbim aici de cultură când asculți genul ăsta. Vorbim de muzică și de divertisment. Și eu am ascultat piese de la BUG Mafia, de la Paraziții și asta nu m-a îndemnat pe mine nici să fac bătăi pe stradă, nici să beau, să fumez, să mă droghez, nimic din toate astea. Nu mi-am condus viața, principiile mele și felul în care m-am autoeducat după ce au zis unii într-o piesă sau după ce am văzut într-un film. Hai să cenzurăm atunci și filmele în care sunt decapitați oameni, să cenzurăm și presa”, a continuat Kamara, în legătură cu fenomenul Gheboasă, în exclusivitate pentru FANATIK.

Kamara explică de ce Gheboasă n-ar trebui blamat: “Nu cred că am fost invitat eu sau alt artist de pop să cânte acolo și copilul a avut de ales. Nu! Asta i s-a oferit, asta a ascultat”

Kamara explică şi de ce consideră, din punctul lui vedere, că Gheboasă nu a făcut nimic greşit. La fel cum greşit i se pare faptul că a primit amendă din partea autorităţilor. Şi are şi un sfat pentru , pentru ca pe viitor, să evite astfel de situaţii controversate.

„Avem voie să ne exprimăm atâte vreme cât nu îi jignim pe ceilalți. Atâta vreme cât ceea ce spune nu este o jignire directă la adresa cuiva. Pe mine nu m-a jignit cu nimic Gheboasă când și-a cântat versurile. Nu m-a înjurat pe mine și nu a înjurat nici publicul din fața lui.

Nu e corect să amendezi pe cineva care cântă pe scenă o piesă, care există deja. Nu a inventa-o acolo. Nu a fost chemat să cânte Simfonia 5 a lui Beethoven și el s-a apucat să citeze din Gheboasă. De ce suntem acum ipocriți? Să li se spună celor de la Untold ca de la anul să nu mai invite oameni care înjură. Din păcate asta consumăm tineretetul. Noi, odată cu vârsta avem tendința să devim mai habotnici și să nu ne mai aducem aminte ce făceam noi pe vremuri. Sau ce ce asculta. Așa a fost tot timpul. Genurile astea muzicale cu revoltă, cu injurii, cu instigare, au existat dintotdeauna.

Nu cred că am fost invitat eu sau alt artist de pop să cânte acolo și copilul a avut de ales. Nu! Asta i s-a oferit, asta a ascultat. Asta se ascultă la Untold. Pe vremuri mai erau un Guess Who, un Grasu XXL, dar și atunci se înjura, hai să fim realiști! Tot timpul s-a înjurat în piese. Atunci să îi trimitem pe copii la concerte folk, la operă”, a mai spus Kamara, despre controversa iscată de Gheboasă.