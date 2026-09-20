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România primește o veste excelentă înaintea duelului cu Polonia din Liga Națiunilor! Kamil Grabara (27 de ani) va rata toate cele patru partide pe care naționala sa le va disputa în Liga Națiunilor, inclusiv confruntarea cu „tricolorii”, programată pe 2 octombrie.

Veste bună pentru România! Portarul polonez Kamil Grabar nu va juca în Liga Națiunilor

Kamil Grabara a debutat la Juventus, joi, 17 septembrie, în Europa League, iar sâmbătă s-a accidentat la antrenament. Verdictul medicilor a fost unul dur, iar goalkeeperul polonez este nevoit să stea departe de teren. Grabara a ajuns în această vară la Juventus, după ce a retrogradat din Bundesliga cu Wolfsburg. „Bătrâna Doamnă” l-a împrumutat pe portarul polonez până la finalul sezonului, în schimbul sumei de 700.000 de euro.

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Goalkeeperul în vârstă de 27 de ani și-a făcut debutul pentru noua echipă . Grabara a fost integralist în victoria categorică obținută de Juventus pe teren propriu, scor 5-0, împotriva olandezilor de la NEC Nijmegen. Grabara se gândea deja la reunirea naționalei Poloniei și la , acolo unde leșii vor înfrunta Bosnia & Herțegovina (25 septembrie, acasă), Suedia (28 septembrie, deplasare), Polonia (2 octombrie, acasă) și, din nou, Bosnia & Herțegovina (5 octombrie, deplasare).

Ruptură a ligamentului încrucișat anterior pentru numărul 1 din poarta Poloniei

Kamil Grabara (27 de ani) este portarul titular al naționalei Poloniei, dar nu se va mai prezenta la reunirea lotului pregătit de Jan Urban, după ce a suferit o accidentare gravă. Goalkeeperul s-a accidentat sâmbătă după-amiază, în timpul unui antrenament la Juventus. Investigațiile efectuate ulterior, inclusiv un RMN, au confirmat gravitatea leziunii, iar verdictul medicilor a fost unul dur.

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„După o entorsă la genunchiul drept, Grabara a fost supus unei rezonanțe magnetice la JMedical. Testul a relevat o ruptură a ligamentului încrucișat anterior”, a anunțat clubul de pe Juventus Stadium. Conform Tuttosport, Kamil Grabara va fi supus unei intervenții chirurgicale în perioada imediat următoare.

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Și celălalt portar polonez s-a accidentat grav la genunchi

Portarii polonezi au un ghinion fantastic. În stagiunea precedentă, Marcin Bulka (26 de ani), de la Neom (Arabia Saudită), a suferit o leziune similară la genunchi. A jucat un singur meci, la sfârșitul lui august 2025, apoi a lipsit până pe 28 aprilie 2026. Acum, cel mai probabil, el va apăra poarta Poloniei în absența lui Kamil Grabara. Cu toate acestea, selecționerul Jan Urban va mai chema la lot un portar, pe lângă Bulka și Kochalski.