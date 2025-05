Kanal D a umilit Antena 1! Ce audiență a avut premiera Tempting Fortune România și cum a stat PRO TV în top

Kanal D a umilit Antena 1 duminică, 11 mai 2025, cu premiera show-ului Tempting Fortune România. Totuși, debutul concursului prezentat de Zoli Toth nu a fost atât de strălucitor ca Exatlonul de altădată sau Survivor România, dar suficient de urmărit în comparație cu locul al treilea.

Kanal D a umilit Antena 1 cu premiera Tempting Fortune România

Lider detașat în seara de 11 mai a fost, însă, PRO TV. Potrivit Viperelor Vesele, emisiunea de la Kanal D a înregistrat 11,5% share, pe când Antena 1, aflată a treia în clasament, a avut doar 7,8%. PRO TV a înregistrat 20,1% share.

„În data de 11 mai 2025, Kanal D a lansat „Tempting Fortune România”, un reality show de aventură care promite să testeze voința și rezistența a 12 concurenți într-un decor exotic.

Debutul a fost unul mult sub așteptări, din punct de vedere al cifrelor de audiență. Astfel, în ziua premierei, show-ul prezentat de Zoli Toth a înregistrat 11.5 share, surclasând totuși Antena 1, care a înregistrat, pe același segment orar, doar 7.8 share, însă la mare distanță de ProTV care a fost lider de audiență, cu 20.1 share”, notează Viperele.

Ce au difuzat, însă, celelalte canale de televiziune pe tronsonul orar al emisiunii? Primul episod Tempting Fortune a început la ora 21:00 și s-a încheiat la 22:30, când pe post au intrat cele „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

PRO TV, lider, cu două filme de blockbuster

Ei bine, a cucerit publicul cu două filme. Primul, „Taken 2: Teroare în Istanbul” a început la ora 20:00, iar finalul s-a desfășurat în timp ce concurenții show-ului de la Kanal D erau în expediție prin junglă. De la 21:45, PRO TV a difuzat, apoi, pelicula „Operațiunea Hunter Killer”.

Și Antena 1 avea două filme programate, dar care n-au făcut mulți purici: „Cod roșu la Londra” și „O luptă personală 2”.

de la Kanal D a ajuns, aseară, la un maxim de 1.003.000 telespectatori, cu un rating de 5,2. Telespectatorii au avut ocazia să îi cunoască pe cei 12 concurenți, fiind martorii primelor conflicte și strategii pentru supraviețuire.

Ce s-a întâmplat în primul episod Tempting Fortune România

, în mijlocul sălbăticiei. Au fost izbucniri nervoase, dar și decizii greu de luat de unii dintre participanți. Printre tentațiile care le-au dat bătăi de cap concurenților enumerăm o limonadă de 300 de euro, o prăjitură de 400 de euro, un baldachin, dar și o perie de păr de 600 de euro.

Prima concurentă care a cedat, dorindu-și cu ardoare să se răcorească cu limonada a fost Adina. A vrut după aceea și prăjitura, enervându-i la culme pe colegii ei, căci aceste sume se trag automat din marele premiu de 300.000 de euro.

„Care banii noştri? Arată-mi care banii nostri. (…) Nu ai cum, e abia începutul. Nu am de gând să ma abţin pentru nimic şi pentru că mă provoacă, o sa consum dublu!”, s-a rățoit Adina la ceilalți competitori.

În centrul atenției a fost și Deea, fosta soție a cântărețului Dinu Maxer. Tânăra a fost aleasă de grup să îi reprezinte într-o misiune secretă. Alegerea ei, sub presiunea timpului, i-a adus echipei din care face parte 200 de euro. Rămâne de văzut ce va trebui să facă de acum înainte Deea în numele echipei pentru suma obținută.

„În momentul în care eşti votat să reprezinţi grupul responsabilitatea e mare, mai ales pe umerii mei pentru că principiul meu în acest concurs este să fiu alături de grup şi mi-as dori ca şi grupul să fie alături de mine. Am luptat mereu să fiu cea mai bună versiune a mea ca om şi ca mamă. Dar oricât de puternică am învăţat să fiu, vulnerabilitatea mea are chipul copiilor mei. Dorul de ei mă doare”, a spus Deea Maxer.