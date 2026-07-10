Kapetanos, prieten şi rival cu Mureşan, sfâşiat de dispariţia fostului fotbalist: „Sunt şocat! Nu pot să cred”

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Gabriel Mureșan și-a petrecut aproape întreaga carieră de fotbalist în Liga 1, iar cel mai mult a evoluat pentru CFR Cluj, între 2007 și 2013. În acest timp, el a fost atât adversarul lui Pantelis Kapetanos, care evolua la FCSB, cât și colegul său în Gruia, timp de două sezoane. Fostul atacant grec este sfâșiat de pierderea bunului său prieten.

Pantelis Kapetanos deplânge pierderea lui Gabriel Mureșan

Gabriel Mureșan s-a stins la vârsta de 44 de ani după ce a suferit un infarct în timp ce se scălda într-un lac din comuna pe care o conducea. Fostul jucător de la CFR Cluj era primar în Apold, iar de două ori pe săptămână obișnuia să facă saună, după care să se scalde în lac.

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De această dată, el s-a aventurat foarte departe de mal, iar în drumul său spre ieșire a început să se simtă rău. A suferit un atac de cord și nu a mai putut continua drumul către ponton. Trupul său s-a scufundat și a fost scos abia după câteva ore bune. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic și fostul fotbalist din Gruia a fost declarat decedat.

FANATIK a vorbit cu Pantelis Kapetanos la scurt timp după tragedie, iar fostul atacant grec s-a arătat sfâșiat de această veste. Cei doi au fost adversari, dar și colegi de vestiar, între 2011 și 2013, timp în care au legat o prietenie foarte strânsă: „Sunt șocat, am văzut dimineață, nu pot să cred, ieri am vorbit cu soția mea despre el și astăzi am văzut și am fost șocat. Condoleanțe familiei sale, nu știu ce altceva aș putea spune, sunt foarte trist”, a declarat Kapetanos, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Viceprimarul din Apold a dezvăluit adevăratul motiv pentru care Gabriel Mureșan a decedat

La lacul din Apold, Mureșan se afla cu unul dintre prietenii săi din comună, preotul Toni Lucian Dumitru. Acesta a dezvăluit că imediat după saună au intrat în lac și că l-ar fi atenționat pe fostul fotbalist să nu se aventureze prea departe de uscat, mai ales că ora era târzie. iar în drumul său spre ponton, în timp ce înota, a strigat «Părinte, cred că nu mai pot», după care s-a scufundat.

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Din cauza lipsei luminii, preotului i-a fost aproape imposibil să-l localizeze, deși a încercat să se scufunde pentru a-l găsi. Primele informații spuneau că Gabriel Mureșan s-a simțit rău în timp ce înota, însă viceprimarul din Apold, Angela Stan, „Avea un lac în comună, proprietatea lui. Atât de frumos era acolo, nici nu îi trebuia concediu. Atât de liniște era. Obișnuia să facă în fiecare seară saună și pe urmă să facă baie în lac. A făcut infarct și asta a fost. O tragedie. Are un băiat de 17 ani care îi călca pe urme cu fotbalul și băiețelul de 10 ani pe care îl iubeau atât de mult, fericirea lor. A făcut infarct și suntem șocați, întreaga comunitate”, a declarat Angela Stan, în exclusivitate pentru FANATIK.