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Dinamo își conturează deja lotul pentru perioada următoare, iar Andrei Nicolescu a oferit detalii despre situația mai multor jucători importanți din echipa lui Nuno Campos. Oficialul „câinilor” a vorbit despre contractele lui Karamoko, Bellaarouch, Pușcaș și Soro, dar și despre revenirea lui Karamoko și rolul pe care îl poate avea George Pușcaș în vestiar.

Karamoko rămâne la Dinamo: „Se prelungește automat contractul”

Andrei Nicolescu a explicat că situația lui Karamoko este una clară, dacă jucătorul bifează, în teren, borna de 50% din totalul minutelor. Fotbalistul a trecut printr-o perioadă complicată, însă revenirea sa a fost primită cu bucurie în vestiarul dinamovist.

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„La Karamoko se prelungește automat contractul. Recuperarea lui Karamoko e o muncă de echipă, dar ne bucurăm că a ieșit bine. E important că și el e foarte pozitiv și se simte din ce în ce mai bine. Toți s-au simțit bine. E bine că e aici Karamoko, e o forță. , nu chiar pe muchie, dar aproape. Era un pic fără patima pe care o aveau ceilalți, fără pasiune, iar acum a căpătat-o”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Care este situația lui Bellaarouch, Soro și Pușcaș

În ceea ce îl privește pe Bellaarouch, Dinamo are o opțiune pe care intenționează să o activeze. Nicolescu a dezvăluit și suma pe care clubul trebuie să o achite pentru a face mutarea, în timp ce situația lui Pușcaș este deja clarificată.

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„Cu Bellaarouch nu s-a întâmplt nimic, avem opțiunea până pe 30 mai și o s-o accesăm, evident. Opțiunea o activăm atunci și va fi o perioadă de o lună pentru plată. Va costa 500.000, dar nu ne grăbim, suntem asigurați. Cu Pușcaș nu sunt probleme, a prelungit încă un an. Pușcaș va fi și el un jucător decisiv, veți vedea. Ce poate să creeze Pușcaș în vestiar e deosebit. Dacă va rămâne sănătos, va fi un jucător decisiv. Vorbim în decembrie despre el“, a continuat președintele lui Dinamo.

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Un alt caz asupra căruia Dinamo lucrează este cel al lui Soro. Fotbalistul are contract până în vară, însă clubul și jucătorul trebuie să ajungă la un acord în privința clauzei de reziliere. Nicolescu a explicat că propunerea venită din partea jucătorului și a agentului său este considerată prea mică de Dinamo, însă ambele părți sunt deschise negocierilor.

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„Soro avem o discuție legată de clauza de reziliere, dar pe contract ne-am înțeles. Termină în vară și, cât mai curând, zic că ne vom înțelege. El cu agentul lui propun o clauză de reziliere care nouă ne pare mică, câteva sute de mii, iar noi vrem clauza de peste un milion. Probabil vom ajunge undeva la un consens. Se simte bine, e integrat, îi place mult noul stil și cred că va rămâne la noi fără probleme“, a mai spus Nicolescu.

Cum își alege Dinamo jucătorii: „Trebuie să vedem cât de eficient poate să fie în sistemul nostru”

Andrei Nicolescu a explicat și filosofia după care Dinamo analizează transferurile. Oficialul „câinilor” susține că nu este suficient ca un fotbalist să aibă calități individuale evidente, ci trebuie analizat modul în care acestea se potrivesc cu sistemul de joc al echipei.

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„Noi, când ne gândim la un jucător, nu ne gândim la calitățile lui intrinseci, pentru că automat, dacă a jucat în anumite locuri, e un jucător de calitate, care poate să exprime multe lucruri. Noi ne gândim cât de eficient poate să fie în sistemul nostru și aia e analiza reală a scouterului. E ușor să vezi calități, că uite ce a făcut ăla, că ce șut a dat, cum se pricepe etc. Toată lumea se pricepe așa la fotbal. Deci băieții noștri văd dacă acele calități pot fi integrate în sistemul pe care ni-l dorim“, a adăugat Andrei Nicolescu.