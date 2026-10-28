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Karamoko, tras pe banca de rezerve la Dinamo!? „E mult mai eficient dacă intră pe parcurs!”

Adrian Baciu
28.10.2026 | 14:16
Karamoko tras pe banca de rezerve la Dinamo E mult mai eficient daca intra pe parcurs
EXCLUSIV FANATIK
Karamoko, mai util pentru Dinamo când intră de pe banca de rezerve la Dinamo. Sursa foto: colaj Fanatik
Mamoudou Karamoko, piesă de bază în angrenajul lui Nuno Campos la Dinamo, ar putea trece pe banca de rezerve în viitor. Declarație de la vârful clubului din „Ștefan cel Mare”.
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După un început mai greu de sezon, în care a fost rezervă, uneori neutilizat, Mamoudou Karamoko (27 de ani) a intrat în grațiile lui Nuno Campos (51 de ani) și este titular bătut în cuie în avanposturile lui Dinamo. Pe viitor, francezul ar putea fi tras pe banca de rezerve. Condițiile în care s-ar putea produce acest lucru, enunțate la FANATIK SUPERLIGA de la vârful clubului din „Ștefan cel Mare”.

Karamoko, mai util pentru Dinamo când intră de pe banca de rezerve la Dinamo? „E mult mai eficient introdus pe parcurs!”

În primele 5 etape din acest sezon intern, Mamoudou Karamoko, care era om de bază în mandatul fostului antrenor Zeljko Kopic, nu a prins niciun meci ca titular. Introdus în derby-ul cu Rapid, francezul a rezolvat meciul și a trimis toate punctele în contul „câinilor”. Ulterior, atacantul a oferit o pasă de gol în victoria lui Dinamo 2-1 cu U Cluj, apoi a adus un punct la Arad, în deplasarea cu Corvinul, scor 1-1. Treptat, evoluțiile lui Karamoko au devenit tot mai șterse, iar în ultimele 6 etape a adunat o singură pasă decisivă.

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Unul dintre rivalii pe post al lui Karamoko pe post, George Pușcaș (30 de ani) este indisponibil de mai multe luni. Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu (50 de ani), a fost întrebat direct pe cine ar vedea în primul „11” între Karamoko și Pușcaș, după revenirea românului la forma care l-a consacrat.

Oficialul alb-roșilor a dat un răspuns fără ezitare: „(n.r. Karamoko sau Pușcaș în primul „11”?) Din perspectiva mea, Pușcaș. Eu cred că e mult mai eficient Pușcaș să înceapă meciul, iar Karamoko să-l termine. (n.r. E mult mai eficient dacă intră pe parcurs?) Da, asta cred eu”. De notat că Pușcaș nu a mai jucat un meci oficial pentru Dinamo din 16 mai 2026.

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Care este marea problemă a lui Karamoko

Subiectul Mamoudou Karamoko a fost dezbătut și de analiști prezenți în studioul FANATIK SUPERLIGA. Fostul mare jucător de la Dinamo, Rapid și echipa națională, Dănuț Lupu (59 de ani) a găsit explicația pentru forma modestă a atacantului francez, în momentul în care acesta este titularizat. „Eu am impresia că jucătorul francez, când nu e titular, vrea să dovedească faptul că merită să intre din primul minut. Și joacă bine. Apoi, când e titular, e mai delăsător așa: ‘Ah, sunt titular‘”.

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În discuția despre inconstanța lui Karamoko a intervenit Andrei Nicolescu, cel care a spus că fotbalistul a avut această problemă încă din perioada în care juca la puternica FC Copenhaga. „Asta nu e problema lui doar la Dinamo. El a avut problema asta tot timpul. El vine din Champions League. Cariera lui a început la Copenhaga în Champions League și de acolo unde toată lumea aștepta să meargă în sus, el a mers în jos din cauza inconstanței”.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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