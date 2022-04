Karim Adeyemi nu pune preț pe dorința lui Salzburg. Puștiul cu origini românești negociază cu Liverpool

Karim Adeyemi face parte din planurile de viitor ale lui Jurgen Klopp. Acesta știe că fie și dacă va semna un nou acord, Mo Salah nu mai este tocmai tânăr. La fel, Sadio Mane sau Roberto Firmino. Iar de 20 de ani poate să fie un element cheie pentru viitorul lui Liverpool.

Dortmund nu i-a făcut o ofertă de nerefuzat lui Adeyemi

La mijlocul lui martie, așa cum , Dortmund a înțeles că are șanse reduse de a-l păstra pe Erling Haaland. Era momentul în care în cursa pentru atacant a intrat și Manchester City.

În contextul în care norvegianul era deja curtat insistent de Real Madrid și FC Barcelona. Galacticii fiind, din Spania, cu cele mai mari șanse de a-i obține semnătura, în condițiile în care catalanii nu stau pe roze cu banii. Astfel că fie și fără cerut de Mino Raiola, este greu de crezut că pot îndeplini, financiar, condițiile necesare unui transfer.

Firesc, Dortmund și-a pus imediat problema să găsească un înlocuitor. Și a decis rapid. Karim Adeyemi, puștiul cu tată nigerian și mamă româncă, deja internațional german.

Cluburile s-au înțeles. Astfel că mai rămânea doar acceptul jucătorului. Durata contractului, cinci ani, a fost în regulă. Însă, scrie presa austriacă, nu și salariul și bonusurile.

Iar Adeyemi a refuzat să spună da. Mai cu seamă că are de unde alege. Deja era în vizorul lui PSG. Care și l-ar dori și ca opțiune în cazul despărțirii de Mbappe, dar și dacă acesta va rămâne.

În condițiile în care și parizienii trebuie să vadă în perspectivă. Pentru epoca post-Messi și Neymar, jucători care oricum nu sunt în relații foarte bune cu fanii.

Iar acum, iată, , vine și propunerea lui Liverpool. Care făcuse deja o ofertă de 30 de milioane de euro și, cu siguranță, nu ar avea probleme să mai pună încă cinci, pentru a ajunge la suma oferită de Dortmund.

Jurgen Klopp este decis să întinerească Liverpool

Negocierile sunt în curs, susține sursa amintită. Și, așa cum nu ar avea probleme la suma de transfer, Liverpool nu va avea, probabil, dificultăți, nici în a-i respecta dorințele în materie de salariu sau bonusuri.

În plus, Karim Adeyemi știe că pe Anfield ar avea o bună perspectivă. Jurgen Klopp a început deja operațiunea de întinerire a echipei. Diogo Jota are un rol tot mai important. A venit și Luis Diaz. În plus, acolo mai sunt tineri talentați precum Ibrahima Konate, Neco Williams, Curtis Jones, Harvey Elliott. Plus Fabio Carvalho, care va veni si el în vară.

Acum mai rămâne să vedem ce va alege jucătorul. Și dacă într-adevăr este interesat de un viitor în Premier League sau a dorit doar să pună presiune pe Dortmund pentru a obține sumele cerute. Vom afla cu siguranță în săptămânile care vin.