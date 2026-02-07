Karim Benzema a răbufnit după transferul care l-a scos din minți pe Cristiano Ronaldo! Francezul s-a certat cu un jurnalist în Arabia Saudită: „Știi tu asta?”. Video

ADVERTISEMENT

Recent, Karim Benzema s-a transferat de la Al-Ittihad la Al-Hilal, o mutare care l-a scos din minți pe Cristiano Ronaldo, starul marii rivale Al-Nassr. Acesta din urmă a considerat că fostul său coechipier ar fi putut ajunge la formația sa actuala și, dezamăgit de deznodământ, a susținut că Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită (PIF), organismul care finanțează cluburile din fotbal din această țară, în special pe cele mari din Riyadh și Jeddah, îi favorizează din acest punct de vedere pe cei de la Al-Hilal.

Karim Benzema a răbufnit în Arabia Saudită după transferul care l-a înfuriat și pe Cristiano Ronaldo

Portughezul a refuzat să joace cu Al-Riyadh, iar ulterior De asemenea, starul lusitan nu a fost inclus în lot nici pentru partida de vineri seară, Al-Nassr – Al-Ittihad 2-0.

În ceea ce îl privește pe Benzema, și el s-a aflat recent în centrul unui astfel de scandal cu fostul său club, chiar Al-Ittihad. După ce a considerat că propunerea care i-a fost făcută pentru prelungirea contractului a fost una jignitoare, atacantul francez a intrat de asemenea într-un soi de grevă.

Așa s-a ajuns la plecarea lui de la Al-Ittihad. Iar cei de la Al-Hilal au reușit să profite de acest context și să îl ia gratis, fiind nevoiți să îi asigure doar salariul uriaș pe durata contractului. Despărțirea dintre el și clubul din Jeddah nu s-a produs deloc în condiții amiabile, fapt de altfel cumva așteptat în contextul explicat anterior, iar Benzema a fost acuzat chiar că nici măcar nu și-a salutat foștii coechipieri înainte de plecare.

Starul francez s-a certat cu un jurnalist

La finalul acestui meci, el a fost întrebat în mai multe rânduri de către un reporter cu privire la plecarea lui de la Al-Ittihad, iar la un moment dat a răbufnit și i-a vorbit pe un ton destul de agresiv jurnalistului respectiv.

„(n.r. Întrebat de ce a ales să plece de la Al-Ittihad la Al-Hilal) Vrei să vorbim despre meci sau vrei să vorbim despre asta? Hai să vorbim despre meci. A fost un joc bun. Mă simt bine. Cu astfel de jucători la această echipă, jucăm și luptăm împreună.

(n.r. Vrei să spui că jucătorii de la Al-Hilal te ajută mai mult decât cei de la Al-Ittihad?) Nu am spus asta. Am spus că mă simt bine, e diferit. (n.r. De ce nu ți-ai luat la revedere de la coechipierii de la Al-Ittihad?) Cum? Știi tu asta? Știi tu asta? Întreabă-i pe ei”, a spus , citat de