An de poveste pentru Karim Benzema. Cum i-a depăşit în premieră pe Lionel Messi și Cristiano Ronaldo

2021 a fost un an de poveste pentru Karim Benzema. Chiar dacă nu a câștigat niciun trofeu cu , atacantul francez a avut parte de cel mai prolific an calendaristic în tricoul blanco, prin cele 38 de goluri înscrise în toate competițiile. Benzema și-a depășit, cu trei goluri, precedenta performanță, realizată în 2019, primul an complet petrecut la Real Madrid după plecarea lui Cristiano Ronaldo.

Practic, despărțirea portughezului de gruparea de pe Santiago Bernabeu, în vara lui 2018, a accelerat procesul prin care Benzema s-a instalat în rândul celor mai letali atacanți din primele cinci ligi europene.

Astfel, a înscris, în ultimele trei sezoane, 30 de goluri, 27, respectiv 30, foarte aproape de cea mai bună stagiune la Real Madrid, 2011-2012, când a avut 32 de reușite sub comanda lui Jose Mourinho.

Doar cerul pare limita pentru Karim Benzema în acest sezon

Dar startul lansat în actuala campanie, cu 20 de goluri în 23 de apariții în La Liga și Champions League, în primele patru luni, lasă impresia că atacantul francez își va îmbunătăți cu mult cifrele din urmă cu aproape un deceniu.

Iar un an special precum 2021 nu se putea încheia decât printr-un moment special: ovaționat la scenă deschisă de publicul de pe San Mames, un stadion inamic chiar în multe situații, dar care știe să aprecieze valoarea deosebită a unui fotbalist, după dubla de senzație din meciul cu Athletic Bilbao.

Benzema a produs mai bine de jumătate din golurile Madridului în actuala stagiune din La Liga, fiind liderul marcatorilor din La Liga, cu 15 reușite în 18 meciuri, precum și al pasatorilor decisivi, cu șapte assist-uri, ceea ce confirmă influența lui majoră în jocul trupei lui Carlo Ancelotti.

Doar Lewandowski, Mbappe și Haaland au marcat mai multe goluri în 2021 decât Benzema

Pe lângă toate aceste statistici extraordinare, Benzema mai are un motiv să zâmbească din plin la finalul lui 2021: este pentru prima oară în carieră când trece într-un nou an cu cifre superioare lui Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, bestiile ce au dominat fotbalul spaniol și european în ultimul deceniu și care l-au ținut mult timp în umbră pe Karim.

Argentinianul a marcat 34 de goluri în anul care se încheie pentru FC Barcelona și Paris Saint-Germain, în timp ce starul portughez a înscris de 32 de ori pentru Juventus și Manchester United.

Iar la nivelul întregii Europe, Benzema este depășit doar de Robert Lewandowski, și de “New Kids on the Block”, Kylian Mbappe și Erling Braut Haaland. Mașina de înscris goluri a lui Bayern Munchen a marcat de 58 de ori în 2021, în timp ce tinerele vedete de la PSG și Borussia Dortmund au înscris fiecare câte 43 de goluri.

În șapte luni, a înscris mai mult în naționala Franței decât au făcut-o Griezmann și Mbappe într-un întreg an

Constanța în evoluții a lui Karim Benzema este confirmată și în naționala Franței, unde a revenit chiar înainte de EURO 2020, după o absență de cinci ani, care l-a privat de titlul mondial câștigat de “cocoșii galici” în 2018. Benzema a arătat o maturitate imensă prin prestațiile solide în tricoul selecționatei lui Didier Deschamps, alături de care a triumfat în Nations League, fiind o piesă cheie a victoriei din finala cu Spania.

În numai șapte luni, vârful de 34 de ani a reușit să stabilească și un nou record personal în tricoul “Les Bleus”, cu nouă goluri înscrise, cu două peste performanța realizată în 2014. Ceilalți doi parteneri din tridentul ofensiv al naționalei Franței, Antoine Griezmann și Kylian Mbappe, au atins această cifră în 2021, respectiv 2018, dar în 12 luni, nu doar într-o jumătate de an calendaristic.

Iar ce este mai bun ar putea veni pentru Karim Benzema în 2022, întrucât ar aborda Cupa Mondială din Qatar în vârful deplinei recunoașteri a unui fotbalist legendar care a atins excelența. Trofeul suprem al sportului-rege ar putea reprezenta încununarea unei cariere fabuloase și ar confirma spusele lui Zinedine Zidane, care a afirmat în urmă cu un an că “Benzema este cel mai mare atacant francez din istorie”.