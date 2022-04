Benzema, omul serii în Liga Campionilor! Și-a făcut norma de trei goluri și contra campioanei Europei! Recordurile francezului

După tripla reușită în fața lui PSG, Karim Benzema ajunsese deja la a celei mai importante competiții la nivelul echipelor de club. Și și-a depășit deja precedentul record, din sezonul 2011-2012. Este decis însă să nu se oprească aici.

Contra lui Chelsea, în meciul tur din sferturile Ligii Campionilor, Karim Benzema a fost din nou decisiv. Lovitură de cap, în stil personal, după o centrare perfectă a lui Vinicius Jr., în minutul 21. Apoi, trei minute mai târziu, a venit dubla.

Enjoy Champions League stars – and it’s 81 goals in UCL for Karim.

Și, pentru că Chelsea reușise să reintre în joc, grație reușitei lui Havertz, Benzema a mai punctat o dată în minutul 47. Așadar, a ajuns la 11 goluri în opt apariții în UEFA Champions League. Performanță cu care a urcat pe locul doi în ierarhia golgeterilor din actuala ediție a Ligii Campionilor. La o lungime de Robert Lewandowski.

Mai mult, este primul francez care reușește să marcheze 10 goluri într-o ediție a Ligii Campionilor.

🇫🇷 Karim Benzema = first French player to score 10 goals in a Champions League campaign (group stage to final) 👏

⚽️1⃣0⃣ Karim Benzema (2021/22)

⚽️0⃣8⃣ David Trezeguet (2001/02)

⚽️0⃣8⃣ Wissam Ben Yedder (2017/18)

⚽️0⃣8⃣ Kylian Mbappé (2020/21)

