Karim Benzema, înapoi la Real Madrid!? Declarație de ultimă oră a francezului: „Nu-l pot refuza pe Florentino Perez”

După ce a câștigat „Balonul de Aur”, Karim Benzema a ales să părăsească Real Madrid și să meargă în Arabia Saudită, la Al Ittihad, alături de care a câștigat atât titlul, cât și Cupa Arabiei Saudite. Atacantul francez a dezvăluit că nu ar refuza o propunere de revenire la Real Madrid, atât timp cât Florentino Perez și l-ar dori la echipă.

Revine Karim Benzema la Real Madrid? Dezvăluirile atacantului francez

Karim Benzema este la al treilea său sezon pentru Al Ittihad în Saudi Pro League, însă nu și-a luat gândul de la Europa. Atacantul francez a dezvăluit într-un interviu amplu, oferit presei din Spania, că ar reveni în secunda doi la fosta sa echipă, Real Madrid, dacă președintele Florentino Perez l-ar contacta:

„Dacă Florentino este încă acolo, s-ar putea întâmpla. Vorbesc cu el și e posibil. Nu l-aș putea refuza niciodată. Sunt fan Real Madrid. Simt asta în sufletul meu. Madridul este încă orașul meu, mă simt fan Real Madrid și madrilen. Vom vedea ce se întâmplă. Dacă va fi acolo… încă nu știu”, a dezvăluit Karim Benzema, conform

Aceste discuții ar putea fi deschise și în contextul în care atacantul se află în ultimul său an de contract în zona Golfului, iar Al Ittihad încă nu a înaintat o propunere de prelungire: „Nu știu dacă voi pleca sau voi rămâne la Al Ittihad. Depinde de mai mulți factori. Vom vedea ce se va întâmpla”, a mai spus francezul, conform sursei citate anterior.

Se întoarce Benzema la națională odată cu venirea lui Zinedine Zidane?

După un deceniu și jumătate alături de „cocoșii galici”, Didier Deschamps va conduce naționala Franței la ultimul său turneu final din acest mandat. antrenor alături de care Karim Benzema a avut rezultate excepționale la Real Madrid. Atacantul lui Al Ittihad nu exclude varianta ca el să se întoarcă la națională odată cu numirea lui „Zizou” pe banca tehnică:

„Cred că are tot ce-i trebuie pentru a fi acolo. A demonstrat-o la Real Madrid. Acum e alt antrenor, dar cred că Zidane e numărul unu. (n.r. – Te vei întoarce în naționala Franței?) Echipa națională e cam departe, dar niciodată nu se știe, mă concentrez pe prezent”, a explicat Karim Benzema.

Karim Benzema crede că Vinicius încă poate câștiga „Balonul de Aur”. Ce a spus despre Ousmane Dembele

Benzema a împărțit timp de mai mulți ani vestiarul de la Real Madrid cu Vinicius Junior și îl cunoaște foarte bine pe atacantul brazilian. după ce a pierdut „Balonul de Aur” în luptă cu Rodri și, deși a promis că va reveni mult mai puternic, adevărul a fost altul. Karim Benzema, fost câștigător al acestui trofeu, încă are încredere în superstarul lui Xabi Alonso: „E un copil foarte bun, cu o inimă imensă, care vrea să învețe… este fenomenal. Așa e el. Oamenii pun multă presiune pe el. Sunt jucători care nu trebuie să fie supuși la atâta presiune. E încă tânăr, dar a jucat deja multe meciuri pentru Real Madrid. Nu ai cum să uiți ce a făcut.

Nu poți spune că nu joacă bine acum, nu ar fi corect, dar poate juca mult mai bine. Asta e personalitatea lui. Își dorește mult, de-aia se enervează când iese de pe teren. Nu ar trebui să facă asta, dar e ceva normal. Cred că ar putea câștiga Balonul de Aur într-o zi. E dificil, dar se poate. Se va întâmpla în ziua în care va înțelege că pe teren se joacă doar fotbal. Are calitatea necesară și e în cel mai bun loc pentru a face asta.

Dembele a lăsat în urmă niște momente grele și a reușit. Este un fenomen, un jucător grozav. Ceea ce a făcut la Paris este foarte important. A câștigat Balonul de Aur la Paris pentru că a marcat multe goluri, dar în momente importante, decisive. L-a meritat pe deplin”, a mai declarat Karim Benzema.