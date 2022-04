Karim Benzema, interviu fabulos înaintea meciului cu Chelsea: “Mi-ar plăcea să joc cu Mbappe și la echipa de club”

Pentru Karim Benzema, doar cerul pare să fie limita în actualul sezon. Această senzație a răzbătut din plin în interviul special acordat de atacantul lui Real Madrid cotidianului francez L’Equipe înaintea confruntării cu Chelsea, din sferturile de finală din Champions League.

Karim Benzema încă retrăiește senzațiile victoriei cu PSG

Nici nu avea cum să fie altfel, după ce Benzema a devenit, din 14 martie, cel mai bun marcator francez din istorie, cu 415 reușite, adunând golurile de la echipele de club și de la națională. El l-a devansat pe legendarul Thierry Henry, autor a 411 goluri, și acum visează și la câștigarea Balonului de Aur.

Deja la cel mai prolific sezon al carierei, cu 34 de reușite în toate competițiile, atacantul francez de 34 de ani tocmai a semnat o nouă dublă în La Liga, în confruntarea cu Celta Vigo, aducând-o pe Real Madrid mai aproape de câștigarea unui nou titlu, după ce i-a adus calificarea în sferturile Champions League, în dauna lui Paris Saint-Germain.

Au revenit emoțiile triplei în fața lui PSG?

– Îmi amintesc adesea, revăd imaginile derulându-se… Dar mi se pare un lucru bun pentru că îmi dă încredere de fiecare dată. Sunt amintiri care rămân cu mine și care îmi permit să repet o asemenea prestație.

313 goluri a înscris Karim Benzema pentru Real Madrid. Este al treilea cel mai bun marcator din istoria clubului, după Cristiano Ronaldo, autor a 450 de reușite, și Raul Gonzalez, cu 323 de goluri.

Karim Benzema: „Când noi am înscris pentru 1-1, cei de la PSG au simțit că au pierdut meciul”

La 1-0 la pauză pentru PSG, mai credeați în revenire, sincer?

– Da, de ce nu?

Pentru că PSG, învingătoare și în tur, avea două goluri avans, domina jocul și avea multe ocazii…

– Îi poți întreba pe coechipierii mei care erau în vestiar. Scorul de 1-0 pentru Paris nu schimba nimic pentru noi, știam că trebuie să înscriem oricum două goluri. La pauză, am luat cuvântul și am spus tuturor: “Băieți, suntem bine. Am luat un gol, dar încercând să atacăm. Este normal, trebuie să atacăm. Trebuie doar să fim atenți la contre. Să ne păstrăm calmul.” Nu știu cum văd oamenii fotbalul, dar nu domini pentru că ai posesia. PSG nu are o posesie care să ducă spre atac pentru a domina. Au mai degrabă o posesie pentru a calma ritmul când sunt dominați. O fac foarte bine, acaparează balonul și încearcă să lovească pe contre.

Deci știați cum să reveniți?

– Când îi presezi, când creezi densitate în jurul lor și nu îi lași să iasă este bine. Strategia lor este în jurul lui Verratti, el face tot jocul lor. Dacă îi presezi bine, trec la o altă strategie și aceea nu mai este la fel. Paredes nu este la același nivel. Marquinhos și Kimpembe, care vor să îl joace pe Verratti, nici ei nu mai sunt ei înșiși. Secretul contra lui PSG este să îi presezi. Meciurile pe care le-au pierdut în Ligue 1 sunt cele unde au fost presați din toate direcțiile. Iar când noi am înscris, ei și-au spus că au pierdut meciul, deși era doar 1-1… Acolo au cedat mental.

79 de goluri a marcat Karim Benzema în UEFA Champions League. Este al patrulea cel mai bun marcator din istoria competiției, după Cristiano Ronaldo, cu 141 de goluri, Lionel Messi, cu 125, și Robert Lewandowski, cu 85 de goluri.

Benzema crede că ar mai fi putut înscrie de câte ori ar fi vrut împotriva Parisului

Care dintre goluri a fost cel mai greu de marcat?

– Cred că primul. Pentru că a fost primul. Și trebuia să fac pressing asupra portarului, să mă replasez în joc, apoi la pasă, nu am avut suficient timp pentru a-mi arma șutul.

La următoarele două, am avut impresia că erați în transă.

– Da. Cred că dacă aș mai fi încercat să înscriu în plus, aș mai fi marcat încă unul sau două goluri. Când am revăzut cum am înscris al treilea gol, eram foarte relaxat, mi-am spus că eram într-un moment în care ar fi intrat tot ceea ce aș fi încercat. Este rar, dar se întâmplă într-un asemenea meci. Cred că în ultimele 20 de minute rămase, aș fi putut face tot ce aș fi vrut.

În ciuda mai multor meciuri ratate, credeți că aveți resursele de a câștiga o nouă Ligă a Campionilor?

– Mai multe meciuri ratate?

Karim Benzema a înscris în 17 sezoane distincte în Champions League. Doar Lionel Messi a mai reușit o asemenea performanță.

“Poți pierde cu 4-0, dar nu așa. Noi am abandonat în Clasico”

Da, cum ar fi pe Bernabeu.

– Ei bine, se mai întâmplă. Depinde de cum îți pregătești meciul. Și PSG a pierdut cu 3-0 în fața lui Monaco. Toate marile echipe pot cunoaște asemenea eșecuri. De exemplu, noi, la Paris, dacă am fi pierdut cu 5-0 era același lucru. Mai puțin faptul că nu ne-am mai fi putut califica. Am trăit dificil din tribună El Clasico. Eram într-o serie bună și aveam totul pentru a continua astfel. Poți pierde un meci cu 4-0, dar nu așa. Nu am arătat nimic, nu am încercat ceva, nu am demonstrat cine suntem. Am cedat acel meci.

Văzând acest naufragiu în absența dumneavoastră, v-ați spus că Real Madrid este dependentă de dumneavoastră?

– Nu este un naufragiu, este o înfrângere care ne-a făcut rău pentru că aveam dorința de a continua dinamica pozitivă. Am analizat jocul, am greșit în privința acestui meci și eu au fost mai buni în toate compartimentele, mai ales în aspect psihologic. Dar ne-am revenit după, cu obiectivele noastre în La Liga și Champions League. Și nu este o chestiune de dependență, nu. Realul a câștigat și fără mine și va continua să câștige mereu, este clar și precis. Eu, când sunt pe teren, încerc să fac doar totul pentru ca echipa mea să nu renunțe la joc. OK, putem pierde cu 4-0, dar ne vom crea cinci ocazii, vom arăta ceva.

Această responsabilitate vă face să vă simțiți și mai puternic?

– Îmi conferă foarte multă încredere.

“Echipa de care mi-a fost cel mai mult teamă a fost PSG”

Chelsea este deținătoarea titlului. Este favorită în confruntarea din sferturile de finală?

– Nu există o favorită. Luați meciul cu PSG: noi eram, poate, favoriți înaintea meciului tur. Iar la retur, PSG devenise ultra-favorită. Așa că asta nu înseamnă nimic. Chelsea este o echipă foarte bună și noi vom încerca să obținem un rezultat bun.

Când Real Madrid lega triumfurile în Champions League, nu era greu de ales o favorită în competiție. În acest sezon, vedem mai multe: Manchester City, Bayern Munchen sau Liverpool.

– De ce?

Pentru că sunt cele mai dominante echipe din Europa.

– Nu. Eu nu le văd așa. Mă uit la meciuri. Obiectivul lui Manchester City este să păstreze mingea și să aibă o posesie prelungită în terenul advers. Dar încă nu au înfruntat o echipă care îi atacă bine în spate. Este o strategie de a juca împotriva lor. Liverpool este la fel, sunt foarte buni mai ales când joacă acasă, cu suporterii lor și individualitățile lor. Bayern este o echipă care marchează multe goluri, dar și încasează, de asemenea, mult. Le urmăresc meciurile și adesea suferă pe contraatacuri, unde sunt doi fundași împotriva a patru atacanți. Echipa de care mi-a fost cel mai mult teamă a fost Parisul.

Noul sistem de la naționala Franței este ultra-ofensiv

Cum analizați anul scurs cu echipa națională, după întoarcerea dumneavoastră, în iunie 2021?

– Sincer, foarte bine. Au fost goluri, pase decisive, meciuri foarte bune, un trofeu. Sunt bucuros.

Există și un nou sistem, 3-4-1-2. Cum l-ați analiza?

– Oamenii cred că este un sistem defensiv pentru că sunt trei fundași centrali, dar este un sistem ofensiv. Chiar ultra-ofensiv. Pistoanele din flancuri sunt atacanți. Îmi place acest sistem pentru că pot merge peste tot, în stânga, în dreapta, în profunzime… Joc la fel ca la Madrid, cu multă libertate. De aceea, înfloresc și sunt bun.

Există și o istorie de adaptare cu coechipierii dumneavoastră.

– Da, este un lucru principal pentru mine. Analizez precis jocul fiecăruia pentru a ști unde se va duce în diferite situații. Cu , mă înțeleg foarte bine pentru că știm fiecare ce va face celălalt.

“Meciurile cu naționalele mici sunt mereu complicate”

Ar putea fi al treilea element al atacului Realului, alături de Vinicius și de dumneavoastră?

– Da, îi spun adesea. Îmi place să joc cu el în echipa națională și mi-ar plăcea să joc cu el și la echipa de club. Cred că am înscrie un număr dublu de goluri. Sau poate chiar triplu!

Sunteți impresionat de potențialul ofensiv al Franței?

– Toți joacă la marile cluburi ale Europei și există o varietate bogată a profilurilor lor. Toți jucătorii sunt diferiți și asta este foarte interesant. Poți conta pe niște titulari, iar când îi scoți, introduci alți jucători care pot fi și ei titulari. Un tip precum Ousmane Dembele îmi place foarte mult, destabilizează, știe să joace în tușă și centrează magnific. Coman este diferit, el aduce foarte multă viteză pe revărsarea atacului. Ben Yedder, de asemenea, este altceva, îi place să aibă mingea la picior și să joace la limita ofsaidului. Giroud era înainte un punct de fixare, acum are în continuare această calitate, dar poate intra mai mult în joc. Te poți sprijini pe el, dar îi trebuie centrări. Cunoaștem toate calitățile lui Griezmann, este top mondial. Există această problemă a alegerii la națională: poți miza pe trei atacanți sau pe alți trei.

Cum vi se pare grupa de la Cupa Mondială, cu Danemarca, Tunisia și o echipă de la baraj?

– Nu există o tragere la sorți bună. Nu este nici bună, nici rea. Este o Cupă Mondială și toate meciurile vor fi dificile. Ar fi putut fi mai greu pe hârtie, dar cu statutul nostru, meciurile contra așa-ziselor naționale mai mici sunt mereu complicate.

Benzema este încrezător că poate doborî recordul de goluri al lui Henry din naționala Franței

V-ar plăcea să marcați istoria naționalei Franței, așa cum ați marcat-o pe cea a Realului?

– Pentru mine, revenirea după cinci ani este deja un eveniment. Este un lucru marcant pentru că nu am abandonat niciodată. Apoi, am câștigat un trofeu, ceea ce este foarte important pentru mine. Acum, este Cupa Mondială și trebuie să încerc să fac ceva mare. Abia după aceea vom vedea dacă intru în istorie sau nu. Dar nu joc fotbal spunându-mi: “Joc pentru a marca istoria Franței”. Joc pentru că îmi face plăcere.

Ați bătut recordul de goluri al lui Alfredo Di Stefano la Real Madrid. Cel al lui Thierry Henry în naționala Franței, de 51 de goluri, este accesibil?

– Câte am eu?

36.

– Îmi lipsesc 15. Nu este o diferență prea mare. Până la urmă, toate recordurile sunt doborâte într-o zi. Ale altora, dar și ale mele, de asemenea.

“Cea mai bună critica este autocritica!”

Nimic nu pare să vă atingă pe teren. Această carapace este indispensabilă la cel mai înalt nivel?

– Sincer, nu știu, este ceva natural. Nu încerc să par dur, este ceva automat când intru pe teren. În vestiar, discut, glumesc, râd… Asta e personalitatea mea, așa sunt eu.

Cum de nu sunteți nervos, impulsiv sau emotiv în fața unor stadioane pline, cu toată presiunea?

– Este ciudat, dar e ca o bulă. În timpul unui meci, nu îi văd decât pe jucătorii din fața mea, mișcările lor. Mediul înconjurător e ca și cum nu ar exista. Pe suporteri nu îi aud decât după marcarea unui gol sau la capătul unei acțiuni spectaculoase. Nu captez ce se întâmplă în jur.

În privința criticilor, nu v-au destabilizat niciodată?

– O critică nu este niciodată agreabilă. Dar trebuie acceptată și, mai ales, înțeleasă. Când înțelegi că cei care te critică nu vor face niciodată lucrurile mai bine ca tine… Cea mai bună critica este autocritica! Nu am nevoie să deschid televizorul pentru a afla dacă am făcut un meci prost. O știu direct!

“Înnebunesc când un coechipier contestă deciziile arbitrului”

În peste 800 de meciuri ca profesionist, nu ați primit niciodată un cartonaș roșu și doar 12 cartonașe galbene. Cum explicați asta?

– Pentru că nu văd vreun interes în a primi cartonașe. Înțeleg asta în cazul unui fundaș, dar în ceea ce îl privește pe un jucător ofensiv… Nu caut să intru cu talpa, eu mă ocup de balon. Iar contestațiile și simulările nu au servit niciodată la nimic. De ce jucătorii contestă deciziile arbitrilor? Înnebunesc când un jucător din echipa mea face asta. A fluierat, s-a terminat, ce mai poți face tu? Nu mai poți reveni de mai sus. Iar pentru penalty-uri, acum există VAR. Deci, nu mai ai nimic de reclamat.

Ce vreți să lăsați în urmă la finalul carierei dumneavoastră?

– Vreau să fiu mândru de ceea ce am făcut jucând fotbalul pe care îl iubesc. Cred că am reușit să îi fac pe oameni să reflecteze asupra postului de atacant. Era principalul meu obiectiv, să încerc să devin un atacant “ideal”. Îl admiram pe brazilianul Ronaldo, care a revoluționat postul când eu eram mic. Nimeni nu a putut face ceea ce făcea el, este imposibil. Nimeni nu s-a putut apropia măcar. De fiecare dată când spunem: “acest jucător mă duce cu gândul la Ronaldo” este o invenție. Este imposibil. Așa că, dacă am revoluționat în felul meu, este cea mai frumoasă reușită a mea.