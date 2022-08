Karim Benzema, nominalizat de un mare rival, pentru Balonul de Aur. Francezul poate câștiga, miercuri, Supercupa Europei cu Real Madrid

Karim Benzema a fost ani buni în umbra starului portughez Cristiano Ronaldo, în perioada în care cei doi împărțeau vestiarul pe Santiago Bernabeu. Plecarea lusitanului de la Real Madrid a coincis cu explozia francezului. Un vechi rival îl consideră .

Karin Benzema, aproape de trofeul cu numărul 30

Atacantul francez Karim Benzema a fost fotbalistul sezonului trecut în fotbalul continental. A marcat 44 de goluri în 46 de meciuri în toate competițiile pentru Real Madrid și și-a trecut în palmares trei trofee.

ADVERTISEMENT

Supercupa Spaniei, titlul de campion în La Liga și trofeul Champions League sunt distincțiile la care Karim Benzema a contribuit decisiv în sezonul 2021/ 2022, ajungând, astfel, la 29 de trofee cucerite în carieră.

Miercuri, la Helsinki, va juca alături de Real Madrid împotriva deținătoarea Ligii Europa, Eintracht Frankfurt. Dacă madrilenii vor câștiga Supercupa Europei, francezul va bifa al 30-lea trofeu major.

ADVERTISEMENT

timp în care a marcat nu mai puțin de 323 de goluri în 605 partide disputate în tricoul ”los blanco”.

Lionel Messi îl nominalizează pe Karim Benzema pentru Balonul de Aur

Sezonul excepțional al lui Karim Benzema nu a trecut neobservat. Lionel Messi, unul dintre rivalii tradiționali din La Liga, mai înainte ca argentinianul să semneze cu PSG, îl consideră pe francez îndreptățit să fie distins cu Balonul de Aur.

ADVERTISEMENT

”Anul acesta, Benzema merită să câștige Balonul de Aur. Nu există nicio îndoială. A câștigat titlul și Champions League, nu este nicio îndoială”, a declarat Lionel Messi, citat de AS.com.

Replica francezului a venit imediat. Benzema știe că a fost anul lui, însă rămâne rezervat cu privire la posibilitatea de a fi desemnat cel mai un fotbalist al lumii.

ADVERTISEMENT

”Nu sunt eu cel care poate să decidă dacă sunt cel mai bun atacant din lume. Scopul meu este să dau an de an tot ce am mai bun pentru echipă și întotdeauna să ajut”, a comentat Karim Benzema, pentru Marca.

ADVERTISEMENT

Karin Benzema, elogii pentru fostul coechipier Cristiano Ronaldo

Atacantul de 34 de ani . Cei doi au fost achiziționați de trupa de pe Santiago Bernabeu în același an, 2009.

În 2018 portughezul pleca de la Real Madrid, la Juventus Torino, pasând responsabilitatea marcatorului jucătorului francez. Benzema nu suferă că a fost vreme de 9 sezoane umbra lui CR7, dimpotrivă spune că lusitanul a avut o influență extraordinară asupra dezvoltării lui.

”Este adevărat că am marcat mult mai multe goluri (după plecarea lui Cristiano Ronaldo – n.r.), dar când era și Cristiano aveam un alt rol pe teren, de pasator.

M-a ajutat enorm atât pe teren, cât și în afara lui. Știam că pot face mai mult, iar când a plecat, a venit momentul să îmi schimb jocul, să îmi stabilesc alte obiective”, a povestit Karim Benzema.

35 de ani va împlini Karim Benzema pe 19 decembrie

30.000.000 de euro este cota de piață a lui Karim Benzema, conform transfermarkt