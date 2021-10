Karim Benzema, primul interviu după ce a devenit unul dintre favoriții la Balonul de Aur: „Secretul meu nu poate fi învățat”

Ajuns la 33 de ani, Karim Benzema pare să trăiască cea mai bună perioadă a carierei. Veștile bune se țin lanț de atacantul lui Real Madrid. Cu zece goluri marcate în acest sezon pentru „galactici”, francezul a fost desemnat cel mai bun fotbalist din LaLiga, în luna septembrie.

Autor al unui gol în victoria Benzema va juca cu trofeul pe masă finala Ligii Națiunilor, împotriva Spaniei. Atacantul este însă în culmea fericirii după ce a fost .

Cu o zi înaintea meciului cu „Furia Roja”, starul lui Real Madrid a oferit un interviu jurnaliștilor de la .

ADVERTISEMENT

Karim Benzema atacă Liga Națiunilor și Balonul de Aur

Karim Benzema a dat startul revenirii Franței în semifinale cu Belgia. Fotbalistul lui Real Madrid a a înscris golul de 1-2, reușita sa fiind urmată de cele ale lui Kylian Mbappe, din penalty, și Theo Hernandez.Finala cu Spania e programată duminică, 10 octombrie, de la ora 21:45, pe San Siro.

„A fost unul din cele mai spectaculoase meciuri ale anului, balanța a înclinat ba într-o parte, ba în cealaltă. Dar cred că poate candida la premiul pentru cea mai bună partidă din 2021. Sper ca și finala cu Spania să fie una la înălțime. Ei au o echipă tânără, dar extrem de talentată”, a declarat Benzema.

ADVERTISEMENT

Luna viitoare, Benzema are șansa să devină cel mai bun fotbalist din lume. Francezul este nominalizat la „Ballon d’Or”, acolo unde se va lupta pentru trofeu cu 29 de adversari, printre care și colegul de la națională, Kylian Mbappe.

„Am visat din copilărie să câștig acest trofeu. Cred că mai toți fotbaliștii își doresc asta. Știu că este un sport de echipă și că echipa trebuie să fie pe primul loc, dar eu încerc să-mi ajut echipa mereu și cu goluri și cu pase. De aceea, pot să mă gândesc că aș putea ridica în brațe trofeul.

ADVERTISEMENT

Care e secretul meu? Nu este un lucru care poate fi învățat! Trebuie să ai în minte mișcarea următoare înainte de a primi mingea și apoi execuția ta să fie cât mai rapidă. Eu am jucat mereu cu unii mai mari decât mine, mai puternici și mai rapizi, și asta m-a ajutat. Am știut ce am de făcut înainte de a primi mingea.

Mbappe este un fenomen la cum joacă la vârsta lui. Este și un băiat foarte bun. Îmi place să joc cu el și cu Griezmann, un alt jucător care se descurcă pe spații mici”, a adăugat starul lui Real Madrid.

ADVERTISEMENT

Ce are de gând să facă după retragere Karim Benzema

Karim Benzema mai are contract cu Real Madrid până în 2023, atunci când va avea 35 de ani, dar nu se gândește încă la retragere. Un lucru e cert, atacantul știe ce vrea să facă după ce va agăța ghetele în cui.

„Nu știu dacă mă voi apuca de antrenorat, dar sunt sigur că vreau să rămân în lumea fotbalului. Planurile și intențiile mele sunt să rămân cât mai aproape și cât mai conectat de fotbal”, a dezvăluit Benzema.

ADVERTISEMENT

Supestarul naționalei lui Didier Deschamps a mărturisit că și acum are coșmaruri , din etapa a doua a grupelor UEFA Champions League. Moldovenii au șocat atunci întreaga lume, când s-au impus cu scorul de 2-1 pe Santiago Bernabeu.

„Trebuie să uităm cât mai repede acel meci. Sezonul este abia la început. Tot respectul pentru Sheriff. Au jucat bine, dar să nu uităm că au tras pe poartă de numai două ori. Noi am avut peste 30 de ocazii. Acel meci ne-a demonstrat că fiecare joc trebuie tratat serios, chiar dacă Real Madrid pornește mereu ca favorită”, spune vârful francez.

Benzema a vorbit și despre relația pe care o are cu coechipierii de la Real Madrid, echipa lui Carlo Ancelotti fiind formată în acest sezon din foarte mulți jucători tineri: „Fotbalul e într-o continuă schimbare. La Real Madrid sunt foarte mulți jucători talentați, care reprezintă viitorul acestui club. Trebuie să înțeleagă responsabilitatea de a îmbrăca tricoul Realului.

Aici, toată lumea așteaptă să câștigi trofee și să nu pierzi niciodată. Pe mine cred că mă văd ca pe un frate mai mare. Eu încerc să îi ajut mereu cât de mult pot. Le dau sfaturi, atât pe teren, cât și în afara lui. Tuturor, chiar și lui Vinicius. Sunt tineri, dar extrem de talentați”.