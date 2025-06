Karlo Muhar a dezvăluit ce l-a determinat să revină la CFR Cluj: „E minunat!”. Mesaj direct pentru FCSB

CFR Cluj este una dintre echipele care au mutat serios pe piața transferurilor în această vară. Ardelenii vor cu orice preț să obțină calificarea în fazele principale ale cupelor europene. , a vorbit despre obiectivele sale pentru următorul sezon.

Karlo Muhar, revenire spectaculoasă la CFR Cluj

Karlo Muhar s-a întors la CFR Cluj după un an petrecut în zona Golfului. Croatul a primit un bonus la semnătură de 200 de mii de euro, iar lunar, în conturile sale vor intra 25 de mii de euro.

Fotbalistul s-a declarat extrem de fericit de faptul că s-a întors în Gruia. El a fost un punct fix la mijlocul terenului în precedenta sa experiență la echipa ardeleană și speră să pună umărul la câștigarea unor trofee.

„Mă simt minunat. Mă simt minunat că m-am întors aici și abia aștept să înceapă sezonul, iar aici pregătirile. De asemenea, sezonul trecut am fost aici. E minunat. Facilități bune, totul, jucători buni, mentalitatea e bună. Deci da, mă bucur să fiu înapoi.

(n.r. Ai urmărit CFR cât timp ai fost plecat?) Da, mereu! Mereu. Mă bucur că am înscris atât de multe goluri în sezonul trecut, cred că 70. E minunat. Sper că vom continua tot așa!

Visez să ridic trofeul, să fim primii. Eu nu am avut ocazia. Sezonul trecut ei au câștigat cupa, eu nu am fost aici, dar i-am felicitat pe toți. I-am sunat pe FaceTime și i-am felicitat. Am fost foarte bucuros pentru ei”, a declarat Karlo Muhar.

„Sper că ne vom pregăti foarte bine pentru acel meci și sper că îl vom câștiga”

Primul meci pe care CFR Cluj îl va juca în acest nou sezon va fi în Supercupa României, care va avea loc pe 5 iulie, pe stadionul Ghencea. Karlo Muhar speră să ridice un trofeu chiar în prima sa partidă după revenirea în Gruia.

„Da, vom lupta pentru Supercupă. Sper că ne vom pregăti foarte bine pentru acel meci și sper că îl vom câștiga. Primul obiectiv e Supercupa României. Și apoi Europa, să jucăm acolo. Și să ne batem pentru titluri. Asta e mentalitatea clubului”, a mai spus Muhar într-un interviu pentru CFR Cluj.