Karlo Muhar, apariție-surpriză la Dinamo – FCSB! Viitorul jucător al roș-albaștrilor a venit însoțit de un fost fotbalist al „câinilor”

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Mara, fost jucător al Dinamo și conducător la CFR Cluj, a luat loc la lojă alături de Muhar și a părut bine dispus. Cei doi s-au așezat în lojă la distanță mică de vedeta Denis Drăguș și soția sa, Vanessa. Karlo Muhar ar putea fi prezentat oficial în următoarele săptămâni.

Karlo Muhar a venit însoțit la Dinamo – FCSB de fostul dinamovist și CFR-ist Bogdan Mara

Karlo Muhar este, în teorie, jucătorul celor de la FCSB. ă va debuta pentru formația antrenată de Marius Baciu. Motivul? Muhar și-a denunțat unilateral contractul cu CFR Cluj pentru că nu a fost plătit, iar acum trebuie să aștepte „unda verde” din partea FIFA pentru a semna cu FCSB.

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. Karlo Muhar a venit la FCSB din postura de jucător liber de contract în condiții speciale, prin denuțare unilaterală a contractului. Croatul a fost convins de Gigi Becali cu un salariu consistent, dar și cu o sumă fixă la semnătură.

„Nu am ce să rezolv eu cu Muhar. În două-trei săptămâni, FIFA îi va da drept de joc. Oricum îi trebuie câteva săptămâni de antrenament, înainte să joace. Mai vine și pauza competițională și gata. Deci nu am ce să rezolv eu cu Muhar”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro, atunci când a fost rugat să comenteze acest caz.

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O părere similară are și Meme Stoica: „Deocamdată s-au făcut două transferuri. La Muhar există înţelegerea, dar este problema cu rezilierea unilaterală, dar asta acum e pasată la Gigi. Noi am scăpat. Nu vreau să discut despre asta. Se va rezolva. Știu sigur că se va rezolva. Nu mai vreau să vorbesc. Dacă nu se rezolvă acum, peste o săptămâna sau două oricum se va rezolva”.

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Bogdan Mara este în litigiu cu CFR Cluj și are de primit 220.000 de euro

Între timp, Bogdan Mara este ocupat în această perioadă cu litigiile pe care le are cu CFR Cluj. Plecat din Gruia din cauza problemelor financiare, Bogdan Mara și-a reclamat fostul club la Camera Națională de Soluționare a Litigiilor (CNSL), alături de Daniel Pancu și Marius Bilașco.

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Potrivit Golazo.ro, Mara mai are de primit aproximativ 220.000 de euro de la CFR Cluj. Cel mai probabil o parte din acești bani îi vor fi virați lui Mara după ce FCSB va vira cei 600.000 de euro datorați pentru kosovarul Korenica. Între timp, Daniel Pancu mai are de primit 45.000 de euro de la CFR Cluj și numește „o prostie” legea insolvenței care permite unui club falimentar să se reorganizeze fără să-și plătească angajații.