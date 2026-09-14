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Karlo Muhar a anunțat că a fost schimbat la pauză pentru că avea cartonaș galben, astfel că nimeni nu a vrut să riște eliminarea. Din punct de vedere fizic ar fi apt să joace un întreg meci și îi asigură pe fani că echipa sa merge la Craiova pentru a învinge.

Karlo Muhar îl vede pe Dan Petrescu antrenor la FCSB și așteaptă victoria la Universitatea Craiova

. Am dominat meciul. Am arătat că știm ce să facem pe teren. Mă simt bine, pregătit. Pot să joc mai mult de 45 de minute. Puteam juca mai mult, dar aveam acel cartonaș galben și nu voiam să riscăm”, a explicat Muhar la Digi Sport.

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Croatul a transmis, de asemenea, că este fericit că joacă la FCSB, un club mare care își propune să bată pe toată lumea. Așadar, cei de la Universitatea Craiova trebuie să se aștepte la o luptă grea etapa următoare, pentru că nimeni de la FCSB nu concepe să rateze victoria împotriva oltenilor.

„Am găsit o mentalitate diferită aici. Este un club mare. Coechipierii m-au primit foarte repede. Este o mentalitate diferită la toată lumea din club. Cu siguranță ne vom bate la titlu. Echipa are nevoie de puncte. Trebuie să câștigi derby-uri ca să te bați la titlu. Nu contează cu cine jucăm, trebuie să dominăm meciul.

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Sunt încrezător că va fi bine. Sunt încrezător în viitor, văd valoarea echipei și a jucătorilor. Este un club cunoscut în România, cel mai cunoscut și în afara țării. Sigur că există presiune. Sunt fericit să fiu aici și să joc pentru aceste culori”, a completat Muhar.

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Karlo Muhar s-a consultat cu Dan Petrescu înainte de a ajunge la FCSB, „cel mai mare club din România”

Totodată, Karlo Muhar a dezvăluit că s-a consultat cu Dan Petrescu înainte să vină la FCSB și speră că fostul antrenor al celor de la CFR Cluj va ajunge din nou antrenorul său.

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„Da, am vorbit cu Dan Petrescu înainte să vin aici. Poate că va fi antrenor aici, nu știi niciodată. Sper că vom lucra împreună în viitor. Este un antrenor uimitor, foarte bun. Dacă nu aici, poate la un alt club”, a completat Muhar.