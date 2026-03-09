Karlo Muhar, gest controversat după ce a marcat în CFR Cluj – Dinamo! Foto

ADVERTISEMENT

CFR Cluj are un parcurs fabulos în SuperLiga și a obținut miraculos biletele pentru play-off. Sezonul regulat îl încheie în Gruia cu Dinamo, iar Karlo Muhar a avut un gest șocant după ce a dat golul de 1-0.

Gestul surprinzător făcut de Karlo Muhar după golul înscris în CFR Cluj – Dinamo

Trupa lui Daniel Pancu a început în forță partida cu Dinamo, din ultima etapă a sezonului regulat a SuperLigii, și Karlo Muhar a deschis scorul în minutul 7 cu un șut de toată frumusețea de la 16 metri.

Imediat după ce a înscris, mijlocașul croat s-a bucurat alături de colegi săi, dar a fost și protagonistul unui moment controversat. El s-a întors cu fața spre tribune și a făcut un gest cu mâna care s-ar putea traduce prin ”ciocu’ mic”, dar nu a fost clar către cine se adresa exact.

și și-a mărit avantajul înainte de pauză. Meriton Korenica a centrat din lovitură liberă, iar Alibek Aliev a profitat de ieșirea greșită a portarul David Epassy și a majorat diferența cu o lovitură de cap.

Cifrele lui Muhar la CFR Cluj

Karlo Muhar a jucat prima dată la CFR Cluj în perioada 2022-2024, după care a fost transferat la formația Al-Orobah din Arabia Saudită pentru 1,5 milioane de euro. , așa cum FANATIK anunțat în exclusivitate.

După un început mai dificil, mijlocașul croat de 30 de ani a devenit un jucător extrem de important pentru ardeleni. În cele 26 de meciuri jucate în toate competițiile din actuala stagiune, el a reușit 3 goluri și 6 pase decisive.

Ce se întâmplă în play-off

În ciuda unui start de sezon groaznic, CFR Cluj a avut o revenire spectaculoasă după ce pe banca tehnică a fost instalat Daniel Pancu și și-a asigurat prezența în play-off-ul SuperLigii.

În cazul unei victorii cu Dinamo, a 11-a consecutivă în SuperLiga, ”feroviarii” vor încheia sezonul regulat cu 53 de puncte și vor începe play-off-ul, după înjumătățire, cu 27 de puncte, la 3 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

În această variantă, CFR Cluj ar fi pe locul 4 și ar urma să joace în prima etapă a play-off-ului pe terenul formației de pe poziția a treia. Aceasta este U Cluj, așa că ne așteaptă un derby de zile mari.