Sport

Karlo Muhar, lecție de fair-play după calificarea lui CFR Cluj în turul 3 Conference League: „Îmi pare rău pentru FCSB!”

CFR Cluj a câştigat cu 3-0 împotriva lui Alashkert pe teren propriu şi merge în turul trei preliminar din Conference League. Karlo Muhar a dat o lecţie de fair play la finalul partidei.
Marian Popovici
31.07.2026 | 00:03
Karlo Muhar lectie de fairplay dupa calificarea lui CFR Cluj in turul 3 Conference League Imi pare rau pentru FCSB
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Karlo Muhar, lecție de fair-play după calificarea lui CFR Cluj în turul 3 Conference League: „Îmi pare rău pentru FCSB!”. Sursa: sportpictures.eu
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CFR Cluj a mai spălat din „joia neagră” a echipelor româneşti în Conference League. Echipa lui Antonio Folha a spulberat cu 3-0 Alashkert în turul doi preliminar şi merge mai departe, acolo unde va întâlni Tromso.

Karlo Muhar regretă eliminarea FCSB-ului: „România merită echipe în Europa”

La finalul confruntării, Karlo Muhar a dat o lecţie de fair play, spunând că regretă că rivalii de la FCSB nu s-au calificat mai departe pentru că România merită să aibe cât mai multe echipe calificate în cupele europene:

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„Îmi pare rău pentru FCSB. România merită echipe în Europa. Sper ca pe viitor România să aibă cât mai multe echipe în Europa”, a declarat Karlo Muhar, la flash-interviu după 3-0 cu Alashkert.

Alin Fică, despre problemele financiare: „Ne motivează că lumea vorbește așa de noi”

Alin Fică a marcat un gol în confruntarea cu echipa din Armenia, spunând că lumea care cântă „prohodul” CFR-ului din cauza problemelor financiare nu face altceva decât să îi motiveze pe jucători. Fotbalistul ardelenilor e sigur că problemele financiare se vor rezolva:

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„Este o victorie muncită. Ne-am pregătit foarte bine, am analizat adversarul. Ne-am propsu să mergem peste ei în pressing în primele 20 de minute. Mă bucur că ne-a ieșit. De mâine ne gândit la meciurile din campionat. Golul este un bonus pentru mine. Mă bcuur că Mister și staff-ul au încredere în mine.

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(n.r. Cum sunteți cu problemele financiare?) Pe noi ne motivează că lumea vorbește așa de noi. Toate lucrurile se vor rezolva”, a declarat Alin Fică, la flash-interviu.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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