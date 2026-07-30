Karlo Muhar, lecție de fair-play după calificarea lui CFR Cluj în turul 3 Conference League: „Îmi pare rău pentru FCSB!”

CFR Cluj a mai spălat din „joia neagră” a echipelor româneşti în Conference League. Echipa lui Antonio Folha a spulberat cu 3-0 Alashkert în turul doi preliminar şi merge mai departe, acolo unde va întâlni Tromso.
La finalul confruntării, Karlo Muhar a dat o lecţie de fair play, spunând că regretă că rivalii de la FCSB nu s-au calificat mai departe pentru că România merită să aibe cât mai multe echipe calificate în cupele europene:
„Îmi pare rău pentru FCSB. România merită echipe în Europa. Sper ca pe viitor România să aibă cât mai multe echipe în Europa”, a declarat Karlo Muhar, la flash-interviu după 3-0 cu Alashkert.
Alin Fică a marcat un gol în confruntarea cu echipa din Armenia, spunând că lumea care cântă „prohodul” CFR-ului din cauza problemelor financiare nu face altceva decât să îi motiveze pe jucători. Fotbalistul ardelenilor e sigur că problemele financiare se vor rezolva:
„Este o victorie muncită. Ne-am pregătit foarte bine, am analizat adversarul. Ne-am propsu să mergem peste ei în pressing în primele 20 de minute. Mă bucur că ne-a ieșit. De mâine ne gândit la meciurile din campionat. Golul este un bonus pentru mine. Mă bcuur că Mister și staff-ul au încredere în mine.
(n.r. Cum sunteți cu problemele financiare?) Pe noi ne motivează că lumea vorbește așa de noi. Toate lucrurile se vor rezolva”, a declarat Alin Fică, la flash-interviu.