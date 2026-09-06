Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Karlo Muhar, cale liberă spre FCSB! Culisele blocajului de la CFR Cluj: “Au ajuns la un acord! Scapă de proces” Ce salariu va avea croatul

Karlo Muhar poate semna liniștit cu FCSB. CFR Cluj îl lasă pe fostul să mijlocaș să meargă la rivala din București. Ce salariu va avea croatul, de fapt.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
06.09.2026 | 12:37
Karlo Muhar cale libera spre FCSB Culisele blocajului de la CFR Cluj Au ajuns la un acord Scapa de proces Ce salariu va avea croatul
EXCLUSIV FANATIK
Karlo Muhar va semna în sfârșit cu FCSB. Cum s-a rezolvat situația lui și ce salariu va încasa. Foto: Colaj FANATIK.
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După ce i-a prezentat oficial pe Meriton Korenica și Denis Drăguș, FCSB așteaptă să facă același lucru și cu Karlo Muhar. Croatul a primit cale liberă de la CFR Cluj și urmează să încaseze un salariu important la noua sa echipă.

Karlo Muhar semnează cu FCSB. Ce salariu îi dă Gigi Becali

După ce Mihai Stoica anunțase că transferul lui Karlo Muhar întârzie, FANATIK a aflat că jucătorul, prezent în lojă la derby-ul Dinamo – FCSB 2-1, este în sfârșit liber să semneze cu echipa lui Gigi Becali. Bucureștenii s-au înțeles cu CFR Cluj, iar croatul va putea fi legitimat la formația „roș-albastră”, unde va încasa un salariu lunar de 20.000 de euro.  „În acest moment au o înțelegere verbală cele două părți și se așteaptă trimiterea actelor pentru închiderea problemei și Muhar să semneze cu FCSB. În acea înțelegere, Muhar renunță la anumite sume pe care le are de luat de la CFR. Le va primi de la FCSB. El, practic, nu pierde niciun ban din toată treaba asta. Ceea ce câștigă CFR-ul este că scapă și de un proces, cel pe care Muhar îl deschisese la FIFA denunțând unilateral contractul.

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Muhar își va recupera banii din prima de instalare pe care o are la FCSB, în valoare de 250.000 €, și va avea și un salariu de 20.000 €. Probabil, după ce se vor semna și actele între CFR și FCSB, va fi legitimat și prezentat de către FCSB. Este singurul dintre cei trei care încă nu a fost prezentat. El putea juca în altă țară, dar nu putea să joace în aceeași competiție fără acordul CFR-ului dacă exista acest litigiu”, a precizat moderatorul Cristi Coste în direct la FANATIK SUPERLIGA.

De ce a întârziat, de fapt, transferul lui Karlo Muhar la CFR Cluj

Despre situația lui Karlo Muhar a vorbit și Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj. El a explicat motivul pentru care croatul, și orice alt jucător străin din campionatul nostru, nu poate semna cu un alt club din România fără acordul fostei echipe, deși a primit undă verde din partea FIFA. „În momentul în care un jucător are întârzieri salariale, notifică clubul. Dacă după ce a expirat acel termen de 15 zile sau cât este trecut în notificare și nu s-a făcut plata, el poate să-și denunțe unilateral contractul pentru justă cauză. Jucătorii străini sunt judecați de FIFA. Probabil că deja FIFA i-a dat posibilitatea să se transfere. 

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Dacă se transferă în altă țară nu avea nevoie de acordul celor de la CFR Cluj. În România este prevăzut faptul că, dacă un jucător, chiar dacă este liber de contract declarat de către FIFA, liber temporar, pentru că poate să existe un proces pentru recuperarea diferențelor de bani, trebuie să primească acordul clubului dacă se transferă tot în campionatul românesc. Și atunci, în cazul de față, are nevoie de acordul celor de la CFR Cluj!”, a explicat și Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

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Karlo Muhar a crescut în fotbalul croat, jucând ulterior și în alte țări precum Polonia, Bulgaria, Turcia sau Arabia Saudită. Pentru CFR Cluj, el a evoluat în două perioade diferite, strângând în total 136 de meciuri, 22 de goluri și 22 de pase decisive.

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  • 1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Karlo Muhar
  • 2 contribuții în 6 apariții reușise în acest sezon la CFR Cluj, înaintea despărțirii 
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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