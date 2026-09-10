Sport

Ce meserie are soția lui Karlo Muhar. Noul jucător al FCSB are toate motivele să fie mândru

Cu ce se ocupă, de fapt, partenera de viață a jucătorului croat care a semnat cu FCSB. Karlo Muhar a avut o nuntă de basm cu femeia cu care se iubește.
Alexa Serdan
10.09.2026 | 18:00
Ce meserie are sotia lui Karlo Muhar Noul jucator al FCSB are toate motivele sa fie mandru
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Soția lui Karlo Muhar este o personalitate cunoscută. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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Descoperă în rândurile de mai jos cine este și ce meserie are soția lui Karlo Muhar. Cel mai nou fotbalist al celor de la FCSB are toate motivele să fie mândru de superba vedetă. Ocupația i-a fost insuflată de o persoană dragă.

Cu se se ocupă partenera lui Karlo Muhar

Karlo Muhar (30 ani) este un fotbalist din Zagreb care a semnat cu un club din România. Sportivul care joacă pe postul de mijlocaș a ajuns la FCSB din SuperLiga, iar Gigi Becali a dezvăluit salariul pe care-l încasează acesta. Anunțul oficial al transferului a fost făcut deja, iar la scurt timp Marius Lăcătuș a anunțat cine sare din schemă în primul 11 al roș-albaștrilor după venirea sa.

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Tânărul jucător a fost primit cu brațele deschise și toată lumea este curioasă să afle informații despre viața personală. E căsătorit din martie 2024 cu o șatenă superbă, nunta fiind una fabuloasă, dar ferită de ochii curioșilor. Cei doi au devenit părinți în cel mai mare secret. Bebelușul s-a născut în mai 2026, sosirea pe lume fiind dezvăluită prin intermediul unei imagini din social media.

Partenera croatului se numește Teodora Bjelica și este fiica celebrei actrițe de origine sârbă Gordana Bjelica. Aceasta a apărut în numeroase seriale, printre care se află Bolji život și Srećni ljudi. Vedeta calcă pe urmele figurii materne, având la rândul său o carieră frumoasă în domeniul cinematografiei. În plus, este manechin.

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Și-a descoperit această pasiune după ce a urmat studii de economie la o facultate privată. Când s-a orientat spre actorie a primit o bursă pentru un program desfășurat în Mexic, la Mexico City. Apoi, a ales să se întoarcă în Serbia pentru a juca în Južni vetar. Născută la data de 14 august 1994, la Belgrad, soția lui Karlo Muhar are în prezent 32 de ani.

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Sfatul primit de vedetă de la mama sa

Într-un interviu pentru o publicație din Serbia, partenera lui Karlo Muhar a vorbit despre marea sa pasiune. A punctat faptul că a învățat multe lucruri de la mama sa, în special ce înseamnă să aibă răbdare. Femeia i-a spus mereu că doar atunci când se va lovi singură de anumite greutăți va descoperi ce este îngăduința.

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„Pentru primul film ea nu știa că filmam sau ce filmam, nu i-am spus nimic și nici eu nu știam în ce fel de lume intru. Am mers la filmări ca și cum aș fi fost într-un fel de călătorie, toți cei din jurul meu aveau o anumită responsabilitate și m-am distrat de minune, așa că abia mai târziu am început să vorbim despre actorie.

Abia acum ne consultăm și ne înțelegem. Fostul soț al mamei nu a mai jucat timp de zece ani, iar ea nu a jucat din tinerețe. Am absolvit o școală de muzică, am petrecut doi ani într-una, iar profesoara nu știa ce să facă cu mine. Acasă nu voiam să învăț, dar când eram la ore ea cânta o dată și eu repetam.

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Regret că nu am mai atins pianul de 15 ani, acum plănuiesc să cumpăr un sintetizator ca să pot începe din nou și să nu pierd acel talent. Eram tânără și nu știam informațiile exacte, dar știu că am primit o bursă, m-au ascultat la un examen public când cântam. Am fost acolo la Pușkin timp de trei luni.

Totuși, mama nu și-a găsit un loc de muncă, nu știa limba rusă și a decis să mă aducă înapoi în Serbia. Mama a fost toată viața mea, tatăl meu, mama și cea mai bună prietenă a mea”, a explicat șatena, pentru nova.rs. Actrița a copilărit fără o figură paternă în casă, dar a avut o relație extraordinară cu mama sa, care a compensat această lipsă.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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