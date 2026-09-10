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Karlo Muhar (30 de ani) este ultimul dintre cele trei transferuri de top făcute de FCSB. Croatul și-a rezolvat problemele cu CFR Cluj și este noul fotbalist al roș-albaștrilor. Prin primele sale declarații după mutarea în tabăra bucureșteană, mijlocașul a ajuns imediat în inimile suporterilor.

Primele declarații ale lui Karlo Muhar după transferul la FCSB

Karlo Muhar este un fotbalist care a fost pus în lumina reflectoarelor de Dan Petrescu la CFR Cluj, iar acum, la 4 ani distanță de la venirea în România, croatul a ajuns la FCSB. La primele declarații pentru bucureșteni Muhar a avut grijă să explice că este conștient de faptul că a ajuns la un club mare, iar

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„Sunt foarte fericit să fiu aici. În primul rând, sunt bucuros că totul s-a rezolvat așa cum ar fi trebuit. Abia aștept să încep antrenamentele, abia aștept meciurile, să simt atmosfera și să ajut la îndeplinirea obiectivelor FCSB-ului. Se știe că FCSB e un club mare și luptă întotdeauna pentru trofee.

Asta îmi doresc pentru cariera mea: vreau să fiu campion, vreau să fiu câștigător, iar acesta este un punct cheie pentru care sunt aici. Abia aștept să mă întorc la antrenamente, să joc și să arăt ce pot face. Este un capitol important pentru mine, am venit la un club mare, într-un oraș mare. Familia mea s-a mărit cu încă un membru, totul este nou pentru mine.

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Abia aștept să experimentez viața și atmosfera din București. Vom vedea ce ne rezervă viitorul. Sunt foarte fericit. Voi fi mereu aici pentru voi, vreau să fiți și voi aici pentru mine. Hai să facem ceva împreună. Mă caracterizează mentalitatea puternică, disciplina și mentalitatea de învingător. Fizicul este principala calitate a mea. Am un șut bun, dar trebuie să dovedesc asta. Sunt disciplinat”, a spus Karlo Muhar.

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Karlo Muhar încasează o sumă uriașă în următorii doi ani

Pentru SuperLiga României, un salariu ce ajunge la 300.000 de euro anual este deja unul foarte mare și puțini jucători ajung să câștige asemenea sume în fotbalul românesc. Conform spuselor lui Gigi Becali, însă el tot va încasa salariile la zi din partea „feroviarilor”, mai exact, o sumă de aproximativ 400.000 de euro. Împreună cu salariile de la noua sa echipă, croatul ar ajunge la aproximativ 800.000-900.000 de euro în două sezoane.

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„Aveau și ei interes, aveam și noi interes, avea și Muhar interes. S-au înțeles amiabil. A renunțat el la niște bani, dar la niște bani din viitor cum ar veni, că el a dat la Fifa și lua 700.000. I-am zis: banii ăștia oricum îi luai de la mine. A renunțat el la banii ăștia, a rămas doar la banii din urmă. A semnat o hârtie că va primi banii.

Normal, dacă de acolo ai de luat 400.000 și de la mine, el ia 200.000, plus 200, 400, el în doi ani ia vreo 900.000. Eu nu am ținut cont acum, pentru că e un jucător care mi-a plăcut dintotdeauna. I-am spus și lui MM: Ăsta e cel mai puternic mijlocaș. În opinia mea, dacă nu ai putere la mijlocul terenului, poți să ai cea mai tare echipă. Dacă nu ai control la centrul terenului, ești mort. Și atunci nu am ținut cont la bani”, a spus Gigi Becali la