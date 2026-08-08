Karlo Muhar, OUT de la CFR Cluj! Clauză de reziliere record stabilită de Neluțu Varga pe următorii 3 ani. Exclusiv

Karlo Muhar (30 de ani) este istorie la CFR Cluj. Neluțu Varga a decis să îi rezilieze contractul croatului, care era fotbalistul cu cel mai mare salariu din SuperLiga României. Continuă astfel valul de plecări despre care FANATIK a scris în exclusivitate.
Karlo Muhar nu mai este jucătorul lui CFR Cluj. Neluțu Varga l-a dat afară pe croat după umilința cu Tromso, scor 0-5, în prima manșă din turul 3 preliminar Conference League. Mijlocașului revenit în Gruia anul trecut i-a fost reziliat contractul și va primi o sumă uriașă de bani.
FANATIK a aflat că CFR Cluj îi va plăti 300.000 de euro lui Karlo Muhar, care mai avea contract cu formația din Gruia până la 30 iunie 2027. Potrivit informațiilor FANATIK, Neluțu Varga s-a înțeles cu mijlocașul croat ca suma să fie achitată eșalonat, nu integral dintr-o singură tranșă. Astfel, Muhar va încasa cei 300.000 de euro în următorii trei ani, urmând să primească câte 100.000 de euro anual. Despre plecarea lui Karlo Muhar de la CFR Cluj a scris și primasport.ro.
FANATIK a aflat și motivul pentru care Neluțu Varga a decis să renunțe la serviciile lui Karlo Muhar. Mijlocașul în vârstă de 30 de ani era cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga, iar contractul său devenise o cheltuială dificil de susținut pentru clubul din Gruia. Karlo Muhar încasa un salariu lunar de 50.000 de euro la CFR Cluj, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. La această sumă se adăugau și alte beneficii prevăzute în contractul mijlocașului croat.
Neluțu Varga și-a propus să facă curățenie după înfrângerea rușinoasă pe care CFR Cluj a suferit-o în fața norvegienilor de la Tromso, scor 0-5, chiar pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”. Înainte ca Muhar să fie pus pe liber, patronul CFR-ului l-a dat afară pe antrenorul Antonio Folha, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Alături de tehnicianul lusitan au mai plecat jucătorii portughezi Andre Moreira şi Bruno Costa și croatul Renato Pantalon.