Karlo Muhar, prima reacție după ce Gigi Becali a dezvăluit la Fanatik ce ofertă i-a făcut să vină la FCSB. Exclusiv

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Karlo Muhar a vorbit pentru FANATIK despre oferta pe care Gigi Becali i-a făcut-o pentru venirea la FCSB. Rămas liber de contract, mijlocașul defensiv a dezvăluit că negocierile sunt în toi. De asemenea, fostul fotbalist al lui CFR Cluj a mărturisit că are și alte oferte din SuperLiga și din străinătate.

Karlo Muhar, prima reacție după oferta lui Gigi Becali pentru venirea la FCSB

echipă în această vară după ce a decis să pună capăt colaborării cu CFR Cluj, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Mijlocașul defensiv a impresionat în SuperLiga prin calitățile sale și a intrat imediat în atenția lui Gigi Becali pentru transferul la FCSB.

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La FANATIK SUPERLIGA, . Fostul jucător al lui CFR Cluj a dezvăluit că negocierile pentru venirea la FCSB sunt în derulare și nu exclude varianta de a semna cu clubul roș-albastru. Totodată, FCSB are concurență serioasă pentru semnătura fotbalistului atât din SuperLiga, cât și din străinătate. Muhar este așteptat să ia decizia zilele viitoare.

„Nu sunt încheiate negocierile cu FCSB. Impresarul meu se ocupă de discuții. Am văzut declarațiile lui Gigi Becali și am auzit că mă place. Vom vedea ce se va întâmpla în cele din urmă. Îți spun, totul e deschis și încă discutăm. Sunt jucător liber și pot negocia oricând.

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M-am simțit bine în România, e un campionat bun și mi-ar plăcea să continui, am și alte oferte din străinătate, chiar și de la alte echipe din SuperLiga. Voi vedea ce voi alege pentru că trebuie să mă gândesc și la familia mea. Voi decide în următoarele zile unde voi merge”, a declarat Karlo Muhar, pentru FANATIK.

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Ce ofertă i-a făcut Gigi Becali lui Karlo Muhar pentru venirea la FCSB

Vineri, 14 august, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a abordat numeroase subiecte, printre care, venirea lui Karlo Muhar la FCSB. Latifundiarul din Pipera i-a pus pe masă un salariu de 25.000 de euro lunar lui Karlo Muhar, dar și posibilitatea ca jucătorul să plece în cazul în care primește o ofertă mai tentantă. De cealaltă parte, Muhar vrea 200.000 de euro la semnătură.

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„Pe Muhar l-am contactat. I-am zis că-i dăm 25.000 de euro pe lună și să plece când vrea. Mi-a zis că vrea 200.000 de euro la semnătură. ‘Bă, ești jucător liber de contract, cum să îți dau 200.000 de euro la semnătură, pe ce să dau? Eu îți dau 25.000 de euro pe lună salariu și pleci când vrei’. Trebuie să ai încredere în tine, decât să fii liber de acum și până la iarnă și să nu ai echipă, ai 25.000 de euro pe lună și ești liber când vrei tu să pleci.

Dacă ai încredere că ești fotbalist, du-te și ia 1 milion de euro la semnătură. Nu a vrut și i-am zis să fie sănătos. Am schimbat noi acum sistemul și nu mai am nevoie de Muhar. Vom fi imbatabili cu acest sistem (n.r. 3 fundași), nu mai trece nimeni, cred că de la Dumnezeu mi-a venit ideea”, au fost declarațiile lui Gigi Becali.

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