ADVERTISEMENT

, însă vestea nu a fost primită cu brațele deschise de suporterii olteni. În momentul în care numele fostului mijlocaș de la CFR Cluj a apărut în discuție, fanii au reacționat și au pus sub semnul întrebării oportunitatea unei asemenea mutări.

Muhar, contestat de fanii Craiovei înainte să ajungă în Bănie

Karlo Muhar este liber de contract după despărțirea de CFR Cluj și reprezintă una dintre variantele luate în calcul de Universitatea Craiova pentru zona de mijloc. Interesul oltenilor vine , iar experiența croatului în SuperLiga reprezintă un argument important pentru oficialii clubului campioanei României.

ADVERTISEMENT

Suporterii au, însă, o altă perspectivă. În comentariile apărute după informația FANATIK, aceștia au criticat profilul lui Muhar și au transmis că Universitatea Craiova ar avea nevoie de un fotbalist cu alte caracteristici: „Muhar este lent! Nu cred că este de Craiova!”, a fost unul dintre mesajele transmise de fanii olteni. Alți suporteri au avut o reacție și mai dură, sperând ca informația privind interesul pentru croat să nu se concretizeze: „Ferească Dumnezeu….. sper să fie falsă știrea”, a scris un alt fan al Universității Craiova.

Suporterii olteni cer un număr 10, nu un înlocuitor pentru Anzor

Cea mai mare nemulțumire a fanilor pare să fie legată de faptul că Muhar nu este văzut drept fotbalistul capabil să aducă plusul creativ de care echipa are nevoie. În contextul despărțirii de Anzor, o parte dintre suporteri se așteaptă ca Universitatea Craiova să aducă un jucător cu profil ofensiv, capabil să creeze și să ofere soluții în ultima treime.

ADVERTISEMENT

„Muhar e bun, dar nu înțeleg încăpățânarea asta de a nu aduce un număr 10/playmaker!”, a transmis un suporter. Un alt mesaj a fost mult mai tranșant și a pus în balanță inclusiv nivelul actual al lotului: „Ar însemna o mare bătaie de joc la adresa suporterilor, să vină unu mai slab decât Băluță în locul lui Anzor. Chiar sper să nu fie adevărat”, a fost reacția unui fan.

ADVERTISEMENT

Nemulțumirea vine și pe fondul așteptărilor create de declarațiile conducerii. Mihai Rotaru a transmis în trecut că, în cazul în care un jucător important va pleca, există mai multe variante pentru înlocuirea sa. Fanii îi cer acum clubului să respecte acel plan și să nu se limiteze la soluțiile disponibile pe piața jucătorilor liberi: „Zicea domnul Rotaru că în cazul în care pleacă cineva, avem 3/4 variante ca înlocuitori. Până la urmă tot la jucători liberi de contract ajungem”, a fost unul dintre comentariile care sintetizează nemulțumirea suporterilor.

ADVERTISEMENT