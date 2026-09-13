Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Karlo Muhar, titular în FCSB – Petrolul! Decizia luată de Gigi Becali în privinţa lui Drăguş

Karlo Muhar va fi titular în FCSB - Petrolul, un meci de totul sau nimic pentru Marius Baciu, dacă vrea să rămână antrenor la FCSB. Gigi Becali este „entuziasmat” pentru că l-a transferat pe croat.
Flaviu Popa
13.09.2026 | 14:00
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EXCLUSIV FANATIK
Karlo Muhar e pregătit de debutul la FCSB
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Karlo Muhar a venit la FCSB drept pariul personal al lui Gigi Becali, care are încredere că mijlocașul croat trecut la CFR Cluj va face senzație pentru formația „roș-albastră”.  Fotbalistul va fi titular cu Petrolul Ploiești luni, 14 septembrie, însă Cristi Balaj îl avertizează pe Becali să aibă răbdare.

Karlo Muhar va fi titular cu Petrolul Ploiești, în timp ce Denis Drăguș va „bifa” 20 de minute ca și rezervă

„Ultimele informații pentru partida de mâine cu Petrolul, care nu va fi deloc ușoară, sunt că Drăguș va fi pe banca de rezerve și va juca 15-20 de minute. Și că va fi titular Muhar. Va începe din primul minut. Becali e mega entuziasmat”, a anunțat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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Cristi Balaj, fost conducător al celor de la CFR Cluj, îl cunoaște foarte bine pe Muhar și îl avertizează pe Gigi Becali să aibă răbdare cu fotbalistul. Motivul? Croatul are nevoie de timp pentru a-și intra în mână și pentru a ajunge să joace la potențialul său maxim.

Cei de la CFR Cluj știu foarte bine asta. Karlo Muhar a fost unul dintre motoarele echipei și probabil printre cei mai buni jucători din Superligă înainte să plece „la arabi”. După experiența în zona arabă s-a întors la CFR, dar niciodată nu s-a mai ridicat la nivelul din anii precedenți.

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Karlo Muhar are nevoie de timp pentru adaptare, avertizează Cristi Balaj

„Vezi că e diesel, are nevoie de meciuri ca să intre în ritm. Muhar are nevoie de meciuri. Cum la CFR când a revenit din Arabia nu a mai fost același. Se întâmplă ca jucătorii care vin din zona arabă vin și au nevoie de timp ca să reintre în ritm”, a completat Cristian Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

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Karlo Muhar a venit la CFR Cluj din postura de jucător liber de contract, după ce ar fi renunțat la aproape 300.000 de euro, bani pe care urma să-i primească de la clubul clujean. Croatul a primit, în schimb, o sumă consistentă la semnătură, cu toate că negocierile cu Gigi Becali au fost dure.

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Karlo Muhar, titular în FCSB - Petrolul!

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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