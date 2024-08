Karlo Muhar, transfer în Liga Stelelor din Arabia Saudită! Dan Petrescu și-a dat acordul. Exclusiv

CFR Cluj , după victoria cu Maccabi Petah Tikva, scor 1-0 (2-0 la general). FANATIK a aflat că formația lui Dan Petrescu a rămas fără Karlo Muhar. „Bursucul” a fost cel care și-a dat acordul pentru ca mijlocașul croat să meargă în Arabia Saudită.

Karlo Muhar, transfer în Liga Stelelor din Arabia Saudită! Dan Petrescu și-a dat acordul

CFR Cluj a trecut fără probleme de Maccabi Petah Tikva și s-a calificat în play-off-ul UEFA Conference League. La meciul cu Pafos, ardelenii nu se pot baza pe Karlo Muhar și nici Răzvan Sava. Cel din urmă .

Formația antrenată de Dan Petrescu va rămâne și fără Karlo Muhar. Mijlocașul croat, titular incontestabil la CFR Cluj, pleacă în Arabia Saudită la Al-Orobah. Din informațiile FANATIK, Dan Petrescu a fost cel care și-a dat acordul ca jucătorul să plece în liga din Orientul Mijlociu. Beni Nkololo, fotbalistul adus în această vară de CFR Cluj, evoluase ultima oară chiar la Al-Orobah, nou-promovată în prima ligă din Arabia Saudită.

Astfel, CFR Cluj – Maccabi Petah Tikva (1-0) a fost ultimul meci în tricoul vișiniu atât pentru Karlo Muhar, cât și pentru Răzvan Sava. Dacă pe postul de portar, Dan Petrescu îi are la dispoziție pe Otto Hindrich sau Mihai Popa, pe postul de mijlocaș, „Bursucul” va avea mari dificultăți.

Dan Petrescu a confirmat plecarea lui Karlo Muhar: „Capul lui a fost doar la plecare”

Karlo Muhar a fost titular în meciul celor de la CFR Cluj cu Maccabi Petah Tikva. Mijlocașul croat nu l-a impresionat pe Dan Petrescu. Antrenorul român a pus prestația modestă a croatului pe seama plecării.

Dan Petrescu a recunoscut că îi va fi foarte greu să aducă un mijlocaș precum Karlo Muhar la CFR Cluj. „(n.r. Muhar a plecat?) Da, n-ați văzut? Am zis și înainte că mi se pare puțin așa să știi că jucătorii tăi pot pleca după meci.

Nu a avut cel mai bun meci al lui, s-a văzut. Capul lui a fost doar la plecare, cu toate că ne-a ajutat. În tur a dat gol. Nu avem ce să-i reproșăm lui Muhar. Sunt în dificultate să găsesc un mijlocaș ca Muhar și unul ca Otele.

Au fost golgheterii echipei și au plecat. Nu e ușor să-i înlocuiești. E greu să găsesc ce vreau eu, un jucător de profilul lui Muhar. Marele avantaj al lui Sava era că era under.

În acest moment, Otto este under, vedem dacă putem să-l băgăm. Popa nu este under, dar este un portar bun, chiar dacă n-a apărat un an la Torino. O să facem un meci amical să vedem în ce formă se află”, a declarat Dan Petrescu.

Cifrele lui Karlo Muhar la CFR Cluj

În vârstă de 28 de ani, Karlo Muhar a fost transferat de CFR Cluj în vara anului 2022 de la Lech Poznan pentru suma de 100.000 de euro. Mijlocașul croat mai avea contract cu fosta campioană a României până pe 30 iunie 2025.

Cotat la două milioane de euro de Transfermarkt.com, Karlo Muhar a marcat 18 goluri și a oferit 5 pase decisive în 97 de partide pentru CFR Cluj. Karlo Muhar va evolua în sezonul 2024/2025 la Al-Orobah, nou-promovată în prima ligă din Arabia Saudită.

1 iulie 2022 a fost data la care Karlo Muhar a venit la CFR Cluj

28 de ani este vârsta lui Karlo Muhar