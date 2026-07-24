Sport

Karma l-a lovit pe Ștefan Târnovanu! Titularul FCSB a criticat portarii dintr-un celebru campionat înainte să o comită

Ștefan Târnovanu (26 de ani) a comis două erori uriașe în partida pierdută cu Auda. Gafele au venit după ce titularul FCSB a făcut praf portarii dintr-un campionat străin.
Traian Terzian
24.07.2026 | 12:26
Karma la lovit pe Stefan Tarnovanu Titularul FCSB a criticat portarii dintrun celebru campionat inainte sa o comita
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Ștefan Târnovanu (26 de ani), atac fără milă la portari dintr-un campionat înainte să o comită cu Auda. Sursă foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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FCSB a pierdut neașteptat meciul cu Auda, scor 2-3, iar unul dintre principalii vinovați pentru eșec a fost Ștefan Târnovanu. Portarul ”roș-albaștrilor” a greșit grav la două dintre golurile marcate de formația letonă.

Ștefan Târnovanu, discurs acid la adresa portarilor din MLS: „Ăia n-au mâini”

Înainte să se facă de râs în partida din prima manșă a turului 2 preliminar al Conference League, Ștefan Târnovanu a avut o reacție vehementă la adresa portarilor din MLS, despre care a afirmat că sunt extrem de slabi.

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Prezent la podcastul ”Păreri NEavizate”, unde a urmărit finala Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina, titularul din poarta FCSB-ului a răbufnit în momentul în care s-a vorbit despre faptul că Leo Messi este favorit la câștigarea Balonului de Aur.

”Pe ce bază, mă? Pe ce bază? În MLS n-au mâini ăia în poartă. În MLS nu au mâini portarii!”, a spus Târnovanu, care nu a fost de acord nici cu varianta ca marele trofeu să ajungă la Fabian Ruiz: ”Nu ai voie (n.r. – să-i acorzi Balonul de Aur)”.

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Îl scoate Gigi Becali pe Târnovanu din poartă?

Doar că soarta a fost extrem de crudă cu Ștefan Târnovanu. Titularizat în meciul tur cu Auda din Conference League, portarul a comis două greșeli majore și a încasat două goluri pe colțul scurt de parcă nu ar fi avut mâini.

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Gigi Becali a taxat în termeni duri erorile făcute de Târnovanu și a lăsat să se înțeleagă că ar putea să-l scoată din poartă la returul de săptămâna viitoare, din Letonia, și să-l titularizeze pe Matei Popa.

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”Două goluri sunt ale lui Târnovanu. Cu siguranță că mă deranjează superficialitatea asta. Nu știu ce se întâmplă cu Târnovanu. E problema lui, cariera lui, viața lui. El tot timpul este cu gândul la transfer, dar o să se transfere când o să-i expire contractul.

Eu nu l-aș mai băga, dar dacă ei vor… Nu mă bag la portar. Dar dacă ei mă întreabă ce zic, zic că orice om când greșește trebuie să plătească. Să iei al doilea gol așa în halul ăsta… Trebuie să plătești și să îi dai șansă celuilalt portar. El poate crede că îi dau drumul dacă joacă așa prost”, a declarat Becali.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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