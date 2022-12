Karmen, fiica lui Adi Minune, va juca în serialul Clanul. Ce rol va avea: ”M-am regăsit”

Karmen, fiica lui Adi Minune, va putea fi urmărită, în curând, pe micile ecrane. Tânăra va avea un rol foarte interesant în serialul Clanul, de pe Protv.

Karmen, fiica lui Adi Minune, va apărea în serialul Clanul. Va avea un rol foarte interesant

Karmen o va interpreta pe Nadine, o fată care va uimi pe toată lumea cu puterea sa și va lua hotărâri importante. ”Aș vrea să arăt lumii ce pot, la un nivel înalt”, a precizat fiica lui Adi Minune.

ADVERTISEMENT

Puțini știu faptul că tânăra artistă nu se pricepe doar la muzică, ci și la actorie. Ea a terminat Facultatea de Actorie și până acum a avut ocazia să joace doar în câteva filme de scurtmetraj.

”Eu am făcut Facultatea de Actorie și trecuse o vreme de când nu am mai avut activitate în acest sens. Chiar dacă am jucat în filme de scurtmetraj și am avut legătură cu această zonă, niciodată nu am participat într-un proiect de mare amploare. Chiar mă uitam la filmul autobiografic al lui Jennifer Lopez, care are o poveste asemănătoare cu muzică, dans și actorie.

ADVERTISEMENT

M-am regăsit în faptul că eu, până la un moment dat, mă simțeam cea mai puțin talentată din familie, exact cum și ei i se spunea că nu are suficient talent”, a declarat solista despre rolul său, potrivit

Cum a primit Karmen rolul lui Nadine, din Clanul: ”Clar, e un semn de la Dumnezeu”

Karmen crede că a primit rolul lui Nadine în urma unei rugăciuni, în care Îi cerea Lui Dumnezeu să o poată ajuta să arate lumii ce poate. La câteva zile, a primit un telefon în care era chemată la casting pentru Clanul.

ADVERTISEMENT

”După ce am văzut filmul, mi-am spus rugăciunea și am simțit nevoia să adaug că aș vrea să arăt lumii ce pot, la un nivel înalt. La doar câteva zile după, am primit un telefon și am fost chemată la casting pentru rolul din CLANUL.

În plus, pe 12 decembrie, când se va difuza primul episod cu mine, este ziua mea de naștere, așa că e clar, e un semn de la Dumnezeu (…)”, a mai transmis fiica lui Adi Minune.

ADVERTISEMENT

. Pelicula este una asemeni unui serial turcesc și a debutat pe TV în luna septembrie.