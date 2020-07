Karmen Minune are o fetiță care îi seamănă leit! Uite cât de mare a crescut micuța Sofia – Foto

Karmen Minune este o mămică fericită, care se bucură de fiecare clipă alături de fiica ei. Micuța îi seamănă foarte bine și e nedezlipită de cea care i-a dat viață.

Fiica lui Adrian Minune i-a creat inclusiv un cont de Instagram fiicei sale, unde postează imagini cu ea îmbrăcată în diferite ținute.

Cânăreața a devenit mamă în august 2019, iar peste fix două luni se pregătește să o sărbătorească pe Sofia.

Karmen Minune, o mămică de nota 10

De dragul fiicei sale, artista a renunțat, pentru o perioadă, la activitatea profesională, iar dacă pe vremuri mergea săptămânal la concerte, în prezent, situația s-a schimbat. Karmen Simionescu, fiica cea mai a lui Adrian Minune, are o voce inegalabilă, moștenind talentul de la tatăl ei, care este un cunoscut artist de muzică lăutărească și manele.



Cu toate că a slăbit considerabil și a revenit la formele de dinainte de sarcină, cântăreața se dedică sută la sută creșterii fiicei sale, care seamănă foarte bine cu ea. Micuța Sofia a moștenit trăsăturile fizice ale mamei sale, însă este și fata lui tata, căci ochii sunt ai lui Bogdan Clăpescu, soțul artistei.

” În ziua în care trebuia să nasc, pe 1 august 2019, m-am trezit târziu… pe la 1-2. M-am machiat, mi-am făcut bucle, m-am îmbrăcat frumos și am ajuns la spital. Acolo era toată familia mea, i-am pupat, mi-au urat succes, am intrat și m-am pregătit pentru sala de operații. Am stat la perfuzii cam o oră și am intrat în sala de operații.

Am fost foarte relaxată. Am optat pentru anestezia de la jumătate în jos. A fost dureroasă, se face în coloană, dar am trecut ușor peste. Te întinzi, simți cum îți amorțește corpul… În timpul ăsta am fost super ok, asistentele vorbeau cu mine, le-am cântat, a fost foarte bine.

Și a ieșit fetița. Când i-am auzit glasul, am izbucnit în plâns. A fost cel mai emoționant lucru din lume. Am simțit că sunt cea mai puternică femeie și că pot face absolut orice. Nu există cuvinte să povestești așa ceva. Am pupat-o pe ambii obraji și i-am zis să facă gropițe. Totul a durat 10 minute.”, a scris Karmen, la un moment dat, pe Instagram.

Karmen Simionescu s-a căsătorit în 2019 cu Bogdan Clăpesc, după ce au semnat actele la notar a urmat o petrecere de pomină într-o locație de lux din Capitală.