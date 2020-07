Karmen Minune, de urgență la spital cu fiica ei. Micuța a ajuns iar pe mâna medicilor. Prima reacție

Karmen Minune a devenit mamă în urmă cu un an, iar evenimentul a adus fericire în familia artistei. Ca orice copil mic, fetița se îmbolnăvește de diverse afecțiuni specifice copiilor.

Cântăreața a ajuns la spital, din nou, cu Sofia, care a suferit o mică problemă de sănătate. Din fericire, totul a ținut câteva zile, însă vedeta a tras o sperietură mare.

Fiica lui Adrian Minune a ajuns din nou cu fetița la spital, pentru un consult, însă medicii i-au dat tratamentul adecvat, iar copilul se simte deja mai bine.

Într-un story de pe Instagram, locul unde artista ține legătura cu fanii ei și le povestește prin întâmplări mai trece, a anunțat că fetița ei nu s-a simțit bine.

Ea și-a motivat absența de pe rețeaua de socializare tocmai pentru că a fost nevoită să o trateze pe micuța Sofia, însă acum zâmbește, căci fetița se simte mult mai bine.

A post shared by 🎙KARMEN (@karmen) on Jul 17, 2020 at 9:50am PDT

View this post on Instagram

„ Zilele acestea au fost foarte agitate și stresante, dar asta și pentru că Sofi a făcut roșu în gât, iar nu s-a simțit bine. ”, a menționat Karmen Minune pe Instagram. Micuța Sofia a moștenit trăsăturile fizice ale mamei sale, însă este și fata lui tata, căci ochii sunt ai lui Bogdan Clăpescu, soțul artistei.

Fiica lui Adrian Minune a devenit pentru prima dată mamă în 2019, când a născut-o prin cezariană pe Sofia, care în august împlinește primul an de viață. Anul 2019 se pare că a fost anul norocos al vedetei, căci tot atunci, Karmen Simionescu s-a căsătorit cu Bogdan Clăpesc, iar cei doi au avut o petrecere cu sute de invitați la un restaurant de fițe din București.

” În ziua în care trebuia să nasc, pe 1 august 2019, m-am trezit târziu… pe la 1-2. M-am machiat, mi-am făcut bucle, m-am îmbrăcat frumos și am ajuns la spital. Acolo era toată familia mea, i-am pupat, mi-au urat succes, am intrat și m-am pregătit pentru sala de operații. Am stat la perfuzii cam o oră și am intrat în sala de operații.

ADVERTISEMENT

Am fost foarte relaxată. Am optat pentru anestezia de la jumătate în jos. A fost dureroasă, se face în coloană, dar am trecut ușor peste. Te întinzi, simți cum îți amorțește corpul… În timpul ăsta am fost super ok, asistentele vorbeau cu mine, le-am cântat, a fost foarte bine.

Și a ieșit fetița. Când i-am auzit glasul, am izbucnit în plâns. A fost cel mai emoționant lucru din lume. Am simțit că sunt cea mai puternică femeie și că pot face absolut orice. Nu există cuvinte să povestești așa ceva. Am pupat-o pe ambii obraji și i-am zis să facă gropițe. Totul a durat 10 minute.”, a scris Karmen, la un moment dat, pe Instagram.