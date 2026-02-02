Sport

Karolina Pliskova a fost eliminată prematur de la Transylvania Open, dar este impresionată de ce a găsit la Cluj-Napoca: „Unul dintre cele mai bune din circuit”. Foto și video

Karolina Pliskova a fost eliminată prematur de la Transylvania Open. După ce a părăsit competiția, sportiva cehă s-a arătat impresionată de ceea ce a găsit la Cluj.
Alex Bodnariu, Iulian Stoica
02.02.2026 | 15:15
Karolina Pliskova a fost eliminata prematur de la Transylvania Open dar este impresionata de ce a gasit la ClujNapoca Unul dintre cele mai bune din circuit Foto si video
CORESPONDENŢĂ DE LA CLUJ
8 poze
Vezi galeria
Karolina Pliskova, impresionată de turneul Transylvania Open. Sursă foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Ediția din acest an a turneului Transylvania Open (WTA 250) se desfășoară între 31 ianuarie și 7 februarie 2026 la BTarena din Cluj-Napoca, România. La această ediție participă nume importante din circuit, printre care și Karolina Pliskova. Deși a fost eliminată încă din primul tur, sportiva cehă a avut doar cuvinte de laudă la adresa organizatorilor.

Karolina Pliskova, eliminată de la Transylvania Open

Karolina Pliskova a fost eliminată încă din turul 1 de la Transylvania Open, Anastasia Zakharova impunându-se în trei seturi, 4-6, 6-2, 6-2. La scurt timp după ce a părăsit competiția, tenismena cehă s-a arătat dezamăgită de rezultat.

ADVERTISEMENT

„A fost puțin mai greu decât mă așteptam, așa că, desigur, e dezamăgitor. Aveam amintiri frumoase și simțeam că pot juca din nou bine pe teren, dar ea a făcut meciul foarte dificil. Cred că… nu știu, am văzut câteva dintre meciurile ei, dar înainte nu jucase așa, așa că pur și simplu a fost foarte liniștită și a avut ziua ei.

Asta nu înseamnă că nu puteam juca mai bine, desigur, poate puțin la serviciu, dar, în rest, ce pot să spun… Din păcate, am avut o pauză foarte lungă, iar asta se simte. Totuși, sunt foarte bucuroasă că m-am întors. Nu am avut rezultatele care le speram, dar anul acesta joc destul de bine. Acesta este doar al doilea turneu al anului, așa că încă mai cred că am nevoie de timp ca să joc un tenis mai bun și să fiu mai încrezătoare în anumite decizii pe teren”, a declarat Karolina Pliskova.

ADVERTISEMENT
Stenograme din ședința PSD: Grindeanu acuză „setea de sânge bolnavă” a partenerilor de...
Digi24.ro
Stenograme din ședința PSD: Grindeanu acuză „setea de sânge bolnavă” a partenerilor de guvernare: „Nu vom mai accepta tăieri”

Pliskova, impresionată de condițiile de la Cluj

În continuarea conferinței de presă de după meci, fostul număr 1 WTA a explicat că organizatorii fac o treabă excelentă la Cluj. Karolina Pliskova susține că turneul Transylvania Open este printre cele mai bune din circuit.

ADVERTISEMENT
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe...
Digisport.ro
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România

„Cred că nivelul este în regulă, dar experiența de a fi pe teren și de a juca meciuri este esențială. Sper ca corpul meu să fie bine și să pot juca din ce în ce mai multe meciuri. E vorba pur și simplu de a juca mai multe meciuri. La antrenament petreci timp pe teren cu echipa, faci toate aceste lucruri, dar… și, desigur, pentru că am avut o accidentare la picior, mi-a luat ceva timp să fiu din nou bine din punct de vedere fizic. Cred că și asta contează, poți fi bine la antrenament, dar în meci poate încerci mereu un pic prea mult, un pic în plus. Deci am nevoie doar de timp, asta e tot.

Am amintiri foarte frumoase de la acest turneu. Este unul dintre cele mai bune turnee din acest circuit. Este un turneu de 250 de puncte, dar se simte ca unul de 500 sau chiar mai mare. Organizatorii fac o treabă excelentă. Sunt tristă că plec devreme, pentru că speram să joc câteva meciuri în plus, dar asta e viața”, a adăugat sportiva cehă.

ADVERTISEMENT

Ce spune Karolina Pliskova despre Simona Halep

Karolina Pliskova și Simona Halep s-au întâlnit de 12 ori în carierele lor în circuitul WTA. Bilanțul e în favoarea româncei, aceasta conducând cu 8-4 la capitolul meciurilor directe.

Sportiva cehă și Halep s-au reîntâlnit cu ocazia Transylvania Open, iar Pliskova a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui „Simo”. Deși rivale în teren, cele două au o relație bazată pe respect și prietenie.

„Am făcut câteva interviuri cu ea ieri și a fost foarte plăcut să o văd. Am vorbit puțin, nu doar în fața camerelor, și a fost frumos. Nu o mai văzusem de mult timp.

Ea a fost una dintre cele mai bune jucătoare din circuit înainte să se retragă, așa că mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu ea”, a conchis Karolina Pliskova.

Karolina Pliskova, declarații după eliminarea de la Transylvania Open

„Nici certați, nici împăcați”. Laurențiu Reghecampf dezvăluie câți bani i-a dat înapoi lui...
Fanatik
„Nici certați, nici împăcați”. Laurențiu Reghecampf dezvăluie câți bani i-a dat înapoi lui Mihai Rotaru. Exclusiv
Adio play-off! Vestea care le-a picat cum nu se poate mai prost după...
Fanatik
Adio play-off! Vestea care le-a picat cum nu se poate mai prost după FCSB – Csikszereda 1-0
Al Okhdood – Neom SC, live video în etapa 20 din campionatul Arabiei...
Fanatik
Al Okhdood – Neom SC, live video în etapa 20 din campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică înfruntă o nouă echipă plină de vedete
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Becali, suspectat că transferă un jucător doar pentru a obține ajutorul rivalei la...
iamsport.ro
Becali, suspectat că transferă un jucător doar pentru a obține ajutorul rivalei la play-off: 'Îl cunosc de 26 de ani, știu cum face! O sumă mare pentru o echipă strategică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!