Karolina Pliskova a fost eliminată prematur de la Transylvania Open, dar este impresionată de ce a găsit la Cluj-Napoca: „Unul dintre cele mai bune din circuit”. Foto și video

Ediția din acest an a turneului Transylvania Open (WTA 250) se desfășoară între 31 ianuarie și 7 februarie 2026 la BTarena din Cluj-Napoca, România. La această ediție participă nume importante din circuit, printre care și Karolina Pliskova. Deși a fost eliminată încă din primul tur, sportiva cehă a avut doar cuvinte de laudă la adresa organizatorilor.

Karolina Pliskova, eliminată de la Transylvania Open

Karolina Pliskova a fost eliminată încă din turul 1 de la Transylvania Open, Anastasia Zakharova impunându-se în trei seturi, 4-6, 6-2, 6-2. La scurt timp după ce a părăsit competiția, tenismena cehă s-a arătat dezamăgită de rezultat.

„A fost puțin mai greu decât mă așteptam, așa că, desigur, e dezamăgitor. Aveam amintiri frumoase și simțeam că pot juca din nou bine pe teren, dar ea a făcut meciul foarte dificil. Cred că… nu știu, am văzut câteva dintre meciurile ei, dar înainte nu jucase așa, așa că pur și simplu a fost foarte liniștită și a avut ziua ei.

Asta nu înseamnă că nu puteam juca mai bine, desigur, poate puțin la serviciu, dar, în rest, ce pot să spun… Din păcate, am avut o pauză foarte lungă, iar asta se simte. Totuși, sunt foarte bucuroasă că m-am întors. Nu am avut rezultatele care le speram, dar anul acesta joc destul de bine. Acesta este doar al doilea turneu al anului, așa că încă mai cred că am nevoie de timp ca să joc un tenis mai bun și să fiu mai încrezătoare în anumite decizii pe teren”, a declarat Karolina Pliskova.

Pliskova, impresionată de condițiile de la Cluj

În continuarea conferinței de presă de după meci, fostul număr 1 WTA a explicat că organizatorii fac o treabă excelentă la Cluj. Karolina Pliskova susține că turneul Transylvania Open este printre cele mai bune din circuit.

„Cred că nivelul este în regulă, dar experiența de a fi pe teren și de a juca meciuri este esențială. Sper ca corpul meu să fie bine și să pot juca din ce în ce mai multe meciuri. E vorba pur și simplu de a juca mai multe meciuri. La antrenament petreci timp pe teren cu echipa, faci toate aceste lucruri, dar… și, desigur, pentru că am avut o accidentare la picior, mi-a luat ceva timp să fiu din nou bine din punct de vedere fizic. Cred că și asta contează, poți fi bine la antrenament, dar în meci poate încerci mereu un pic prea mult, un pic în plus. Deci am nevoie doar de timp, asta e tot.

Am amintiri foarte frumoase de la acest turneu. Este unul dintre cele mai bune turnee din acest circuit. Este un turneu de 250 de puncte, dar se simte ca unul de 500 sau chiar mai mare. Organizatorii fac o treabă excelentă. Sunt tristă că plec devreme, pentru că speram să joc câteva meciuri în plus, dar asta e viața”, a adăugat sportiva cehă.

Ce spune Karolina Pliskova despre Simona Halep

Karolina Pliskova și Simona Halep s-au întâlnit de 12 ori în carierele lor în circuitul WTA. Bilanțul e în favoarea româncei, aceasta conducând cu 8-4 la capitolul meciurilor directe.

Deși rivale în teren, cele două au o relație bazată pe respect și prietenie.

„Am făcut câteva interviuri cu ea ieri și a fost foarte plăcut să o văd. Am vorbit puțin, nu doar în fața camerelor, și a fost frumos. Nu o mai văzusem de mult timp.

Ea a fost una dintre cele mai bune jucătoare din circuit înainte să se retragă, așa că mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu ea”, a conchis Karolina Pliskova.