Kasper Schmeichel rememorează minutele de groază de după prăbușirea lui Eriksen: ”Eram neputincioși!”

Eriksen game. Chiar și pentru finlandezi, care, grație reușitei lui Phjanpalo (60), au izbutit primul succes din istorie la un turneu final Euro așa va rămâne în memorie partida de pe Parken din Copenhaga.

Emoția generată în minutul 41, atunci când , jucătorul lui Tottenham, s-a prăbușit pe gazon, și minutele care au urmat au fost o lecție de viață. Iar Kasper Schmeichel a decis să împărtășească, pentru Sun, ce a simțit în acele momente.

Portarul lui Leicester și al naționalei daneze își începe povestea. Una care urmează să fie devolată și de documentarul ITV ”Kasper Schmeichel – Keeping the Faith”, care va fi difuzat mâine.

