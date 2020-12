Kate Middleton este apreciată de întreaga lume pentru imaginea ei, însă Ducesa de Cambridge a făcut o gafă de proporții care nu a putut trece neobservată de ochii celorlalți. Ducesa este o prezență elegantă și cu bune maniere, însă greșeala ei a costat-o scump.

Kate Middleton și Prințul William au plecat într-un turneu cu trenul regal la finalul săptămânii trecute. Acesta a avut ca scop prezentarea admirației pentru cei care au luptat în linia întâi în timpul pandemiei de coronavirus.

Înainte de a pleca la drum, aceștia au lăsat un mesaj pe o tablă din gara Euston, adresată tuturor lucrătorilor din domeniul transportului, relatează spynews.ro.

Kate Middleton, gafă de proporții. Prințul William a salvat-o pe Ducesă

Ducii de Cambridge au plecat într-un turneu legat pentru a-și prezenta considerația față de cei care au luptat în linia întâi în timpul pandemiei de Covid-19. Turneul presupune vizitarea mai multor orașe de pe teritoriul Marii Britanii.

Înainte de plecare, cuplul regal a lăsat un mesaj pe tabla din gara Euston pentru lucrătorii din transport. Ducesa de Cambridge este cea care a scris mesajul, însă a făcut o mare gafă cauzată, cel mai probabil, de grabă și neatenție.

Mai exat, Ducesa a scris „coutry” în loc de „country” (țară), uitând să pună litera „N” în acest cuvânt.

„Thank you to all transport workers everywhere for keeping the coutry moving throughout this difficult year. Wishing you all a very Merry Christmas! Catherine, William.”(română: „Mulțumim tuturor muncitorilor din transportul de pretutindeni pentru că au menținut țara în mișcare în mișcare în tot acest an dificil. Vă urăm tuturor un Crăciun fericit! Catherine, William!”), este mesajul complet.

Prințul William a salvat-o pe Ducesă

Din fericire, Prințul William a intervenit și a semnat tabla din gară, iar oamenii din jur au observat un detaliu pe care nu îl știau despre acesta. Ducee de Cambridge este stângaci, așa că greșeala lui Kate Middleton a fost uitată destul de repede.

„Uau … nu știam că Ducele a fost stângaci”, „Prințul Will este stângaci ??”, au remarcat fanii, surprinși de acest detaliu.

Un fan a găsit explicația faptului că Ducesa a fost cea care a scris mesajul, afirmând că este greu pentru o persoană stângace să scrie pe o tablă albă. „William este un stângaci, ceea ce face dificilă scrierea pe o tablă albă. Tinzi să o ștergi pe măsură ce scrii”, a explicat acesta.

Kate Middleton și Prințul Harry ar putea sărbători Crăciunul departe de Regină

Ducele și Ducesa de Cambridge ar putea lipsi de la masa de Crăciun a Reginei Elisabeta a II-a din cauza pandemiei de coronavirus. Motivul îl reprezintă faptul că are trei copii mici, fapt ce ar duce la răspândirea mai rapidă a virusului, în cazul în care l-ar contacta.

În plus, Regina și Prințul Philip au vârste înaintate și sunt nevoiți să se protejeze cât mai bine în această perioadă. Majestatea Sa are 94 de ani, iar Ducele de Edinburg are 99 de ani. Copiii pot răspândi mult mai repede virusul, iar Regina este în discuții legat de cine poate participa la evenimentul de sărbători.