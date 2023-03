Kate Middleton și Prințul William, sătui de acuzațiile lui Harry. Cum au fost văzuți în public în mijlocul dramei regale

Kate Middleton și Prințul William au călătorit în Țara Galilor pentru una dintre îndatoririle lor regale, chiar în mijlocul dramei provocate de apariția cărții lui Harry, în care întreaga familie este acuzată de diverse lucruri.

Kate Middleton și Prințul William, sătui de acuzațiile lui Harry

Aceștia au vizitat Centrul de reabilitare Brynawel, din Țara Galilor, în ziua de marți, și au discutat cu personalul despre facilitățile puse la dispoziția oamenilor.

Conform unor relatări, cei doi sunt furioși după . O sursă chiar a declarat că în acest stadiu al conflictului, Prințul William și soția sa vor doar să treacă mai departe și fac tot ce este posibil pentru a face din acest lucru o realitate.

Mai mult, sursa respectivă a calificat acest conflict drept o afacere, în timp ce a precizat că este o situație extrem de tristă pentru a vedea relațiile deteriorate dintre cei doi frați din familia regală britanică.

“S-au spus atât de multe lucruri încât, în acest stadiu, cred că vor doar să treacă mai departe. Întreaga situație este foarte tristă, dar este o afacere ca de obicei”, a spus sursa, scrie

Kate Middleton și Prințul William, apariție impecabilă în mijlocul scandalului

În ciuda acestor conflicte, Prințesa de Wales și Prințul William au apărut zâmbitori și cu ținute impecabile ca de obicei. Prințul de Wales a purtat o cămașă albă și un palton lung, iar soția lui a purtat un o ținută sobră și elegantă cu un palton crem un pulover alb și o fustă cu alb și negru.

Una dintre cele mai șocante povestiri din cartea Prințului Harry, care a fost lansată de curând este referitoare la , în care l-a acuzat pe acesta din urmă că l-a trântit la pământ.

„A pus apa jos, m-a insultat şi a venit spre mine. S-a întâmplat atât de repede. Foarte repede. M-a apucat de guler, rupându-mi lanțul şi m-a trântit la pământ.

Am căzut peste castronul de mâncare al câinelui, care s-a spart sub spatele meu, iar cioburile m-au tăiat. Am zăcut acolo o vreme, ameţit, apoi m-am ridicat şi i-am spus să iasă”, a scris Prinţul Harry, potrivit The Guardian.