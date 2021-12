Cine este Katia Pascariu, românca inclusă în topul celor mai buni actori din 2021, de New York Times: “Nici să mă elimine nu eram bună”

Numele româncei Katia Pascariu a ajuns să fie celebru în America. Bucureșteanca, în vârstă de 38 de ani, este pe lista celor mai buni ai anului 2021, alcătuită de cotidianul ”New York Times”.

Rolul Emiliei, personajul principal pe care-l interpretează în filmul regizat de Radu Jude, ”Babardeală cu bubluc sau pornă balamuc”, i-a adus celebritatea peste hotare.

În primele trei minute ale filmului, Emilia și soțul ei se filmează în ipostaze intime, material care ulterior apare pe internet și care o plasează pe ea, profesoară de istorie fiind de meserie, la o școală de prestigiu din București, în centrul unui uriaș scandal cu elevii, părinții acestora și întreaga societate ”sexistă” din care provine.

Scenariul peliculei este comparat cu societatea românească

După acest rol, în cadrul unui interviu, Katia Pascariu a declarat că filmul în care apare, din păcate, spune ea, ilustrează foarte bine situația actuală a țării noastre. Actrița face referire la ceea ce se întâmplă în școlile din România, dar și la percepția societății asupra unor subiecte care încă sub tabu.

”Eu nu sunt cadru didactic și nici nu am copii la școală, dar nu pot să nu observ că profesorii au devenit, în ultimii ani, calul de bătaie al tuturor. Umilirea și jignirea cadrelor didactice este la ordinea zilei.

Părinții din film nu doar că nu o ascultă pe profesoară, dar nu se ascultă nici măcar între ei. La acea ședință nu are loc un dialog. Fiecare consideră că opinia lui contează cel mai mult. Niciunul nu ia în considerare că acel clip, chiar dacă o prezintă într-o ipostază sexuală, este legat de viața ei intimă, cu soțul ei. Până la urmă, orice femeie, fie ea și profesoară, are dreptul la viață privată.

”Femeile sunt obiectificate de societate”

Din păcate, de multe ori femeile care s-au expus sau au fost expuse de altcineva într-o ipostază sexuală sunt apoi obiectificate de societate, cum este și în cazul profesoarei Emi. Dacă a fost văzută făcând sex cu soțul ei acasă, în viziunea părinților, nu mai poate să vorbească despre Ștefan cel Mare la ora de istorie. E ridicol, de exemplu, că nu se face educație sexuală.

Hai să ne uităm la faptul că avem printre cele mai multe mame minore din Europa, la fenomenul bullying-ului, care de multe ori este legat de corp și de sexualitate, sau la hărțuirea sexuală din școli și din universități”, spune Katia Pascariu într-un interviu pentru .

Criticii de film, laude la adresa Katiei Pascariu

Astfel, după interpretarea rolului Emiliei, criticul de film de la New York, A.O. Scott, a aplaudat performanța actriței Katia Pascariu. Acesta declară că românca a reușit să dea viață unui personaj complex, în ciuda puținelor emoții pe care le emană, acestea putând fiind văzute doar prin ochii actriței. Pe tot parcursul filmului ea purtând o mască de protecție pe față.

”Primele trei minute ale filmului ne prezintă filmarea, ceea ce înseamnă că Pascariu îşi asumă o expunere fizică maximă. Restul filmului e complet îmbrăcată şi aproape mereu cu mască, ceea ce amputează unele elemente şi unelte uzuale care ajută un actor în reprezentaţia sa. Abia dacă avem prim-planuri, nu vedem niciun zâmbet sau vreo grimasă, aşa că îi ghicim stările uitându-ne la ochii ei.

Dacă în celelalte cazuri actorii impresionează prin modul în care ating intimitatea, Katia Pascariu e extraordinară pentru cum reuşeşte să apere intimitatea lui Emi şi să-i păstreze demnitatea, amintindu-ne cât de puţine ştim despre personaj, deşi avem impresia că am văzut totul”, a spus A.O. Scott, critical de film de peste hotare, conform .

”Are curaj și e talentată”

Cuvinte de laudă la adresa româncei Katia Pascariu a avut și cel care a ales-o pentru rolul Emiliei. Regizorul filmului ”Babardeală cu bucluc sau pornă balamuc” îi aduce actrițe o serie de atribute generoase, ținând să sublinieze că are tot ce trebui să dețină un actor.

”Am avut norocul să lucrez mereu cu actori buni și Katia Pascariu nu face excepție. E inteligentă, talentată, are principii ferme, are curaj, e serioasă, e cooperantă, are idei. Și, mai ales, are umor. Ce îți poți dori mai mult?”, a spus Radu Jude, regizorul și scenaristul filmului, conform .

Ce studii a urmat actrița

Despre Katia Pascariu se știe faptul că a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică ”I.L. Caragiale“ şi un masterat în Antropologie şi Dezvoltare la Facultatea de Sociologie din cadrul Universităţii din Bucureşti. Din 2016 și până în prezent actrița este angajată a Teatrului Evreiesc de Stat din București, dar poate fi văzută de publicul larg și interpretând multe roluri în spectacolele Centrului de Teatru Educațional Replika.

Ei bine, pe lângă scenele de teatru unde poate fi văzută sau în filmul care a făcut-o celebră la New York, Pascariu, în 2011, a apărut în pelicula ”Schița unui sfârșit”, iar un an mai târziu a jucat și în ”După dealuri”.

De asemenea, Katia Pascariu este membru fondator al Centrului de Artă Comunitară Vârsta 4 și al Asociației ”Artă pentru Drepturile Omului”

De menționat este și faptul că cea care promovează teatrul politic, militând pentru educația prin teatru și accesul gratuit la artă pentru tinerii care provin din medii nefavorizate, a fost nominalizată la Premiul UNITER pentru rolul de debut din spectacolul ”Vitamine“.

Katia Pascariu a fost îndemnată să se lase de actorie

Însă, dacă acum a ajuns să se bucure de celebritatea la care a visat mereu, în timpul facultății de actorie lucrurile nu stăteau deloc astfel.

Românca, inclusă acum în topul celor mai buni actori ai anului de New York Times, spune că în anii studenției a avut parte de multe episoade grele pe care a trebuit să le înfrunte: de la încrederea în sine și în visurile sale care era puternic sfâșiată de mentorii săi și până la imaginea pe care alții o aveau despre ea.

” În primul rând, aș descrie anii de la UNATC ca fiind neuniversitari, neacademici. Nu am simțit că există vreo responsabilitate pe care profesorii și-o asumă față de noi. Am simțit că e haos total în organizare, în felul în care văd ei studenții și felul în care îi pregătesc. Am simțit că fiecare profesor face ce vrea, cum vrea, când are chef.

Era o perspectivă asupra secției de actorie. Nu eram priviți ca fiind oameni serioși, care trebuie să facă și altceva în afară de orele de actorie. Iar la orele de actorie să fie cât mai tupeiști, unici, să șocheze, să iasă în evidență. Am ieșit în evidență cu faptul că toată lumea îmi zicea că par bolnavă, că sunt foarte palidă, că sunt ștearsă”, spune Katia pascariu, conform .

”Nici să mă elimine nu eram bună”

Mai mult decât atât, după primul an de studiu actoricesc, cea care acum este nominalizată pe lista celor mai buni actori ai anului a fost îndemnată să se lase de această meserie.

”După anul I mi-au zis că nu mă lasă pe vară și nici nu mă dau afară, dar că ar fi bine să mă gândesc singură dacă e cazul să mai vin din toamnă. Că lor nu li se pare că am de ce să revin. Adică nici măcar să mă elimine nu eram bună”, a mai menționat artista, informează .

Lungmetrajul în care este cap de afiș Katia a câștigat ”Ursul de Aur” de la Berlin în 2021. Mai mult decât atât, filmul românesc este nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film şi este propunerea României la .

Katia Pascariu, pe lista New York Times a celor mai buni actori din 2021, alături de Kristen Stewart și Denzel Washington

De menționat este și faptul că pe lista alcătuită de englezii de la ”New York Times” se mai află, alături de românca noastră, și Denzel Washington, pentru rolul din “The Tragedy of Macbeth”, Joaquin Phoenix pentru “C’mon, C’mon”, Benedict Cumberbatch cu rolul din “The Power of the Dog” sau Kristen Stewart pentru “Spencer”, în care interpretează rolul Prinţesei Diana.