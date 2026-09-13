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Descoperă cum o cheamă, de fapt, pe jucătoarea de golf care a șocat publicul de pretutindeni cu o apariție incendiară. Tânăra din Statele Unite ale Americii a încins atmosfera cu o filmare în care expune multe la vedere.

E rivala lui Paige Spiranac și face furori cu o filmare spectaculoasă

Katie Sigmond (24 ani) este o influenceriță de origine americană, care devenit cunoscută inițial pentru conținutul pe care-l încărca pe platforma TikTok. A cunoscut popularitatea prin clipuri de fitness, lifestyle și entertainment, dar în ultimii ani s-a concentrat mai mult pe sport. Și-a descoperit pasiunea pentru golf.

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Această activitate a ajuns să fie o parte importantă a imaginii sale în online, pe contul de Instagram având 2,6 milioane de admiratori. Multă lume spune că este , apropiindu-se destul de mult de fanii pe care vedeta îi are în social media. În plus, pare să o copieze și atunci când vine vorba de ipostazele îndrăznețe.

Blondina are numeroase imagini provocatoare cu care încinge atmosfera de pe rețelele de socializare. Ultima sa postare este o filmare spectaculoasă și inedită. A dorit să spargă tiparele și i-a ieșit acest aspect pentru că a renunțat complet la inhibiții. a distribuit un clip pe care l-a realizat pe o plajă cu nisip fin.

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Sportiva a renunțat complet la haine, filmarea arătând-o în timp ce ține o frunză imensă în mână. Vedeta din Statele Unite ale Americii i-a lăsat pe toți cu gura căscată, deși i-a obișnuit pe fanii săi cu astfel de postări ieșite din comun. Pe fundalul postării se aud versurile melodiei „Wait For Me”, interpretată de Kings of Leon.

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„Săptămâna asta se anunță palpitantă… rămâneți pe fază!”, a scris Katie Sigmond, în mediul virtual. Filmarea de pe Instagram a adunat peste 55.000 de like-uri și multe comentarii savuroase. „O ședință foto iconică” sau „Ești atât de perfectă”, sunt o mică parte dintre mesajele lăsate de internauți.

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Decizia luată de jucătoarea de golf

În urmă cu ceva timp Katie Sigmond a discutat deschis despre imaginea sa. A transmis că vrea să fie recunoscută pentru activitatea pe care o desfășoară și anume, pasiunea pentru golf. Sportiva și-a dorit să fie apreciată de oameni pentru personalitatea sa, cât și pentru munca de creator de conținut. Astfel, a luat o decizie importantă.

Frumoasa vedetă a hotărât să renunțe la postările care o trimiteau în zona celor cu conturile pe platformele pentru adulți. Se pare că a depășit această etapă pentru că are, din nou, conținut interzis minorilor. Acest aspect a fost evidențiat și de cei care o urmăresc pe social media, unde obișnuiește să încarce adesea fotografii îndrăznețe.

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„Ce naiba e asta?”, „Parcă a spus că nu mai vrea să facă asta” sau „Hahaha”, sunt câteva reacții care s-ar putea să nu fie pe placul lui Katie Sigmond. Rivala lui Paige Spiranac, care este născută în Costa Mesa, California, SUA, a acumulat o avere considerabilă de pe urma platformelor dedicate adulților.