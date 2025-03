Kaufland, veste uriașă pentru românii care vor să se angajeze. Retailerul deschide 10 magazine, în 2025

Retailerul german Kaufland vine cu o pentru românii care vor să se angajeze în perioada următoare. Reprezentanții magazinului transmit că se vor deschide 10 magazine, în 2025, dorind să depășească pragul de 200 de locații.

Kaufland plănuiește inaugurarea a noi 10 supermarketuri

Kaufland, unul dintre cele mai importante supermarketuri de pe plan local, are un anunț major pentru cetățenii din România care-și caută un loc de muncă. În 2025 se vor inaugura 10 noi pe teritoriul nostru.

În aceste condiții retailerul german își propune să treacă pragul de 200 de locații deschise pe teritoriul țării noastre. Decizia a fost luată în contextul în care anul acesta compania aniversează 20 de ani de prezență pe piața românească.

Prin urmare, cel puțin 1.000 de persoane vor fi angajate în aceste noi unități. Mai mult decât atât, firma își dorește ca în acest an să facă angajări suplimentare, însă momentan nu se știe unde se vor deschide magazinele.

„Vom continua să ne dezvoltăm și să angajăm și în acest an. Anul trecut am avut undeva la 99.000 de candidați și am angajat peste 6.000 dintre ei.

Anul acesta, împlinim 20 de ani de prezență în România și ne pregătim să aducem noi colegi în echipă”, a spus directorul de recrutare și employer branding, Estera Anghelescu, în cadrul conferinței HR 2.0 – Innovation & Inspiration in HR, scrie .

Kaufland România, angajări suplimentare în 2025

Kaufland România mai dezvăluie că într-un singur magazin lucrează la ora actuală aproximativ 100 de persoane. Prin urmare, în anul 2025 compania germană are în plan să angajaze foarte mulți cetățeni români.

Numărul total de angajări ar putea ajunge undeva la 4.000 de angajări pentru că firma suplimentează rolurile. Asta înseamnă că vor exista multe posturi în magazine, depozite centrale și chiar în sediul central.