Sport

Kayla Simmons, apariție șoc pe internet. Fotografia care a stârnit imaginația internauților

Kayla Simmons i-a uimit pe internauți cu ultima imagine postată pe internet. Tânăra nu ratează nicio ocazie în care să își pună în valoare formele apetisante.
Valentina Vladoi
20.11.2025 | 17:30
Kayla Simmons aparitie soc pe internet Fotografia care a starnit imaginatia internautilor
6 poze
Vezi galeria
Kayla Simmons, apariție de senzație pe internet. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Kayla Simmons este cunoscută pentru aparițiile sale îndrăznețe pe internet. Iată însă că și de această dată a reușit să stârnească imaginația bărbaților cu ultima fotografie postată.

Cum s-a afișat Kayla Simmons

Kayla Simmons și-a câștigat reputația de ”cea mai sexy vedetă de volei din lume”. În vârstă de 30 de ani, tânăra a reușit să adune o comunitate generoasă pe rețelele de socializare și se bucură de complimente pe bandă rulantă.

ADVERTISEMENT

Și iată că o nouă imagine postată a venit cu reacții pe măsură. De data aceasta, modelul a pozat într-un top de bikini roșu, precum și într-un pantaloni de yoga de aceeași culoare. „Ținuta zilei [OOTD]”, a scris ea în dreptul imaginii.

Postarea a ajuns la un număr de aprecieri uriaș într-un timp record. Comentariile au început și ele să curgă și nu puțini sunt cei care au avut doar cuvinte de laudă la adresa acesteia.

ADVERTISEMENT
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Digi24.ro
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre

Cu ce se ocupă acum ”cea mai sexy vedetă de volei din lume”

Menționăm faptul că în prezent, americanca nu mai este activă în lumea sportului. A lăsat voleiul în spate în urmă cu ceva timp și a decis să se ocupe de altceva. Iar în prezent, mai bine de 990.000 de persoane o urmăresc pe internet.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul:...
Digisport.ro
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!

Fosta sportivă nu se oprește însă doar aici. Kayl Simmons distribuie constant conținut și mai fierbinte pe contul ei OnlyFans, unde fanii pot plăti pentru conținut exclusiv. De altfel și alte foste sportive sunt active pe această platformă.

Iar anterior acestei vieți, ea a fost o vedetă de top în prestigioasa echipă de volei a Universității Marshall. Kayla a absolvit universitatea în 2018, dar sânii săi ar fi încurcat-o când a venit vorba de sport.

ADVERTISEMENT

Cum afectat-o aspectul fizic în sport

Ea a făcut dezvăluirea într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe YouTube. Cu această ocazie, tânăra a discutat despre motivele pentru care un piept mare îngreunează atletismul, arată The Sun.

„E amuzant pentru că în gimnaziu îmi doream foarte mult să am sâni mici”, spunea ea. Se pare însă că în timp, aceasta și-a dat seama de mai multe lucruri.

„Totul ar fi fost mai ușor cu sâni mai mici, nu poți sări la fel de sus, nu poți alerga la fel de rapid, totul este mai dificil. Nu mi s-a îndeplinit dorința, dar asta e”, a spus ea.

Menționăm faptul că Simona Halep, la rândul ei, a fost nevoită să renunțe la pieptul generos pe care îl avea. Sportiva a făcut acest sacrificiu pentru cariera sa în tenis și decizia a fost în favoarea ei.

„Generaţia de Aur”, pe stadion la barajul Turcia – România: “Am discutat să...
Fanatik
„Generaţia de Aur”, pe stadion la barajul Turcia – România: “Am discutat să mergem cu toţii să încurajăm echipa!”. Reacţia lui “Il Luce”. Exclusiv
Turcia – România. Tot ce trebuie să știi despre adversara tricolorilor din baraj
Fanatik
Turcia – România. Tot ce trebuie să știi despre adversara tricolorilor din baraj
Liga 2, live video etapa 14. Bătălie încinsă pentru locurile de play-off
Fanatik
Liga 2, live video etapa 14. Bătălie încinsă pentru locurile de play-off
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Radu Banciu a făcut topul prezentatoarelor TV din România: 'Singura femeie absolut perfectă...
iamsport.ro
Radu Banciu a făcut topul prezentatoarelor TV din România: 'Singura femeie absolut perfectă la toate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!