Kayla Simmons, apariție șoc pe internet. Fotografia care a stârnit imaginația internauților

Kayla Simmons este cunoscută pentru aparițiile sale îndrăznețe pe internet. Iată însă că și de această dată a reușit să stârnească imaginația bărbaților cu ultima fotografie postată.

Cum s-a afișat Kayla Simmons

Kayla Simmons și-a câștigat reputația de ”cea mai sexy vedetă de volei din lume”. În vârstă de 30 de ani, tânăra a reușit să adune o comunitate generoasă pe rețelele de socializare și se bucură de complimente pe bandă rulantă.

Și iată că o nouă imagine postată a venit cu reacții pe măsură. De data aceasta, modelul a pozat într-un top de bikini roșu, precum și într-un pantaloni de yoga de aceeași culoare. „Ținuta zilei [OOTD]”, a scris ea în dreptul imaginii.

Postarea a ajuns la un număr de aprecieri uriaș într-un timp record. Comentariile au început și ele să curgă și nu puțini sunt cei care au avut doar cuvinte de laudă la adresa acesteia.

Cu ce se ocupă acum ”cea mai sexy vedetă de volei din lume”

Menționăm faptul că în prezent, americanca nu mai este activă în lumea sportului. A lăsat voleiul în spate în urmă cu ceva timp și a decis să se ocupe de altceva. Iar în prezent, mai bine de 990.000 de persoane o urmăresc pe internet.

Fosta sportivă nu se oprește însă doar aici. Kayl Simmons distribuie constant conținut și mai fierbinte pe contul ei OnlyFans, unde fanii pot plăti pentru conținut exclusiv. .

Iar anterior acestei vieți, ea a fost o vedetă de top în prestigioasa echipă de volei a Universității Marshall. Kayla a absolvit universitatea în 2018, dar sânii săi ar fi încurcat-o când a venit vorba de sport.

Cum afectat-o aspectul fizic în sport

Ea a făcut dezvăluirea într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe YouTube. Cu această ocazie, tânăra a discutat despre motivele pentru care un piept mare îngreunează atletismul, arată .

„E amuzant pentru că în gimnaziu îmi doream foarte mult să am sâni mici”, spunea ea. Se pare însă că în timp, aceasta și-a dat seama de mai multe lucruri.

„Totul ar fi fost mai ușor cu sâni mai mici, nu poți sări la fel de sus, nu poți alerga la fel de rapid, totul este mai dificil. Nu mi s-a îndeplinit dorința, dar asta e”, a spus ea.

Menționăm faptul că Simona Halep, la rândul ei, . Sportiva a făcut acest sacrificiu pentru cariera sa în tenis și decizia a fost în favoarea ei.