Keita, la CFR Cluj! După Petrolul – UTA, mijlocașul semnează pe 3 ani cu echipa lui Dan Petrescu. Toate sumele din contract. Exclusiv

l-a ambiționat pe Neluțu Varga să aducă întăriri pentru Dan Petrescu. Oficialii din Gruia au rezolvat transferul lui Tidiane Keita de la Petrolul Ploiești, iar acesta va semna .

ADVERTISEMENT

Tidiane Keita semnează cu CFR Cluj. Ce salariu va avea mijlocașul francez

în turul trei preliminar al UEFA Europa League, iar conducerea clubului din Gruia vrea să facă tot posibilul pentru a a ajunge într-o grupă europeană.

Din informațiile obținute de FANATIK, ardelenii s-au înțeles cu Petrolul pentru transferul definitiv al lui Tidiane Keita, iar mijlocașul francez va semna un contract valabil pe trei ani, după meciul cu UTA.

ADVERTISEMENT

Keita este înlocuitorul perfect pentru . 350.000 de euro este suma pe care o va achita CFR Cluj către Petrolul, plus 20% dintr-un viitor transfer. Totul ar fi stabilit, discret, tocmai pentru că ploieștenii se temeau de o reacție negativă din partea fanilor, chiar la un meci important în SuperLiga. Rămâne doar ca francezul să nu sufere o accidentare în partida Petrolul – UTA, iar toate părțile implicate ar fi gata de mutare.

Formația lui Dan Petrescu a căutat rapid o alternativă, după ce . La CFR Cluj, Tidiane Keita va încasa un salariu lunar de 14.000 de euro pe lună. Despre transferul acestuia a scris și .

ADVERTISEMENT

Profit excelent pentru Petrolul în cazul lui Tidiane Keita

Tidiane Keita a ajuns în vara anului 2024 la Petrolul, el fiind adus gratis de la USL Dunkerque. La doar un sezon distanță, prahovenii încasează o sumă importantă, plus procent dintr-un viitor transfer.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul francez în vârstă de 28 de ani a mai evoluat în cariera sa pentru Toulouse B, US Albi, US Colomiers și US Orléans. 650.000 de euro este cota de piață a acestuia, conform Transfermarkt.

ADVERTISEMENT