Kelemen, despre coaliția PSD-PNL: „Ei spun că merge perfect guvernarea, dacă asta e perfecţiune, nu ştiu cum arată o guvernare imperfectă”

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a comentat, miercuri, tensiunile din cadrul coaliției și declarațiile liderilor PSD și PNL care, desi își lansează reciproc atacuri, spun că guvernarea merge bine. „Am văzut şi eu, am rămas şi eu perplex”, a spus Kelemen.

„Aşteptăm votul cetăţenilor”

Kelemen Hunor, președintele UDMR, care și-a depus, miercuri, la BEC, candidatura la alegerile prezidențiale, a comentat certurile din cadrul coaliției PSD-PNL, spunând că nu înțelege de ce liderii social-democrați și afirmă, pe de altă parte, că guvernarea „merge perfect”.

ADVERTISEMENT

Întrebat dacă ar fi dispus să intre la guvernare cu PSD sau cu PNL, după alegeri, în condițile în care liderii celor două partide au declarat că ar dori să coopteze la guvernare, Kelemen a spus că va răspunde „în funcție de rezultatul alegerilor”.

„În funcţie de rezultatele alegerilor, vom răspunde la această întrebare. Astăzi nu pot să răspund la această întrebare, că trebuie să aşteptăm rezultatul alegerilor. Foarte multe combinaţii nu vor fi posibile, trei, patru maxim, dar nu intru eu astăzi în speculaţie, aşteptăm votul cetăţenilor”, a spus liderul UDMR.

ADVERTISEMENT

„Mă adresez cetăţenilor care aşteaptă vocea raţiunii”

Kelemen Hunor a spus că nu cunoaște strategia liderilor coaliției atunci când declară că vor ca UDMR să participe la guvernare sau dacă aceste declarații sunt doar o tactică de campanie electorală.

„Nu mă pricep eu, nu mă pricep la strategii politice sofisticate şi, mai ales, nu ştiu care e strategia fiecăruia. Am văzut şi eu, am rămas şi eu perplex de câteva ori în aceste zile, dar asta nu contează. Eu am strategia mea, avem strategia noastră şi eu vreau să mă adresez tuturor cetăţenilor care aşteaptă vocea raţiunii şi vor să voteze bunul simţ”, a declarat el.

ADVERTISEMENT

„Nu prea sunt bani, dar ei spun că merge perfect guvernarea”

Kelemen a comentat și de ce a rămas perplex, spunând că liderii PSD și PNL se ceartă dar, pe de altă parte, afirmă că guvernarea merge perfect.

„Păi, aşa cum se ceartă cei din coaliţie, în primul rând şi spun că guvernarea merge perfect. După cum aţi văzut, guvernarea merge perfect, datoria şi deficitul cresc, condiţiile financiare sunt din ce în ce mai proaste, nu prea sunt bani, dar ei spun că merge perfect guvernarea. Ok, dacă asta este perfecţiune, nu ştiu cum arată o guvernare instabilă şi imperfectă”, a spus Kelemen Hunor.

ADVERTISEMENT

„Dacă vor guverna împreună atunci de ce mai sunt alegeri?

Liderul UDMR a comentat și declarațiile lui Marcel Ciolacu și ale lui Nicolae Ciucă despre ce premier ar dori sau nu să numească după alegeri, spunând că nu înțelege dacă cele două partide sunt într-adevăr în competiție.

„Apoi, unul spune celuilalt că numeşte premier dacă câştigă alegerile prezidenţiale, domnul Ciolacu, domnului Ciucă, bineînţeles, şi domnul Ciucă spune, dacă el câştigă, nu-l numeşte pe domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu spune că împărţeşte puterea. Cu cine împarte puterea? Pun şi o întrebare. Cu domnul Ciucă, sau cu domnul Iohannis, eventual cu Elena Lasconi, că altă posibilitate nu prea există”, a spus Kelemen Hunor.

„Dacă el spune că va numi pe domnul Ciucă şi vor guverna împreună, atunci de ce se mai organizează alegeri? Deci, din acest punct de vedere mă uit şi eu, nu înţeleg eu strategia asta sofisticată, dar probabil că are un sens”, a adăugat liderul UDMR.