Kelemen, despre guvernarea PSD-PNL. „Nu e stabilitate politică, ăsta e haos politic de un an și jumătate”

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a afirmat, marți, că invocata stabilitate politică de către coaliția PSD-PNL s-a tradus prin „haos politic”. „Aşa se numeşte ceea ce fac ei de un an şi jumătate”, a spus Kelemen, care candidează la alegerile prezidențiale din noiembrie.

„Nu e stabilitate politică, ăsta e haos politic”

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a comentat, marți, guvernarea PSD-PNL, spunând că stabilitatea politică pe care o invocă coaliția este, de fapt, un „haos politic” și că alegerile anticipate în 2023 erau o soluție mai bună.

ADVERTISEMENT

„E un guvern extrem de dificil şi complex. Ei spun că este stabilitate politică, dacă asta e stabilitate politică, era mult mai bine dacă făceam alegeri anticipate în 2023, când am propus prima dată şi acum am avea cel puţin două instituţii politice stabile. Nu e stabilitate politică, ăsta e haos politic, aşa se numeşte ceea ce fac ei de un an şi jumătate”, a declarat preşedintele UDMR pentru Digi24.

„Caritasul era la fel”

Kelemen Hunor a descris și oferta electorală care, potrivit lui, se încadrează în aceeași definiție pe care a spus-o. „Uitaţi-vă la ceea ce se întâmplă. Dacă credeţi că este normal să promiţi scutiri de taxe şi impozite şi case ieftine, dacă este ceva normal atunci eu unul nu înţeleg normalitatea. Caritasul era la fel”, a spus Kelemen Hunor.

ADVERTISEMENT

„Afişe electorale cu un scriitor care încă nu şi-a terminat cartea”

Președintele UDMR a subliniat și campania de lansare a cărții liderului , , unde au fost cheltuite fonduri considerabile, în timp ce editurile sunt amendate. „A pune afişe electorale cu un scriitor care încă nu şi-a terminat cartea, să arunci câteva milioane de euro şi în acelaşi timp să dai o amendă editurilor (..) înţelege lumea că ăştia au înnebunit”, a continuat liderul UDMR.

„Nu ai impresia că suntem într-o normalitate”

„Dacă te uiţi la peisajul politic, nu ai impresia că suntem într-o normalitate cum cred eu că ar trebui să arate o ţară”, a mai declarat Kelemen Hunor. Kelemen a subliniat și că, după ce UDMR nu a mai fost la guvernare, „vocea raţiunii a fost scoasă de la Guvern. De atunci vedeţi un haos total”.

ADVERTISEMENT

Săptămâna trecută, Consiliul Reprezentanților Unionali al UDMR l-a desemnat pe Kelemen Hunor candidatul partidului la alegerile prezidențiale din noiembrie. „Sunt convins că în această perioadă, până la alegeri, vom reuşi să aducem în discuţie teme importante pentru fiecare om, pentru români, pentru maghiari, pentru orice om din România, pentru fiecare comunitate”, a spus Kelemen.