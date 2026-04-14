Kelemen Hunor, cel care voia să amâne cu 2 ani stadioanele Dinamo, Farul și FC Argeș, chemat la raport de Peter Magyar, noul șef de la Budapesta. De ce a fost convocat în Ungaria

În vara anului 2025, Kelemen Hunor, 58 de ani, președintele UDMR, făcea un anunț devastator pentru sute de mii de fani ai fotbalului din România. Politicianul spunea atunci că urmează să fie amânate construcțiile noilor stadioane de fotbal din România, printre ele fiind cele ale echipelor Dinamo, Farul și FC Argeș.

Kelemen Hunor, chemat la Budapesta de Peter Magyar, viitorul lider al Guvernului din Ungaria, după alegerile de duminică

Căderea de la putere în Ungaria a lui Viktor Orban a adus frământări politice și în România. În prima zi a acestei săptămâni, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că i-a transmis un mesaj de felicitare câștigătorului alegerilor parlamentare din Ungaria, Peter Magyar, 45 de ani. De asemenea, acesta a mai punctat că a fost chemat la Budapesta pentru discuții despre viitorul formațiunii.

De notat că liderul UDMR la scrutinul din weekend. ”Rezultatele alegerilor din Ungaria sunt cunoscute. L-am felicitat pe Peter Magyar, care, în cadrul conversației telefonice pe care am avut-o în această seară (n.r. luni, 13 aprilie), m-a rugat să ne întâlnim personal la Budapesta săptămâna viitoare”, a scris pe .

Despre rezultatul alegerilor de pe 12 aprilie, același politician din România a mai punctat că eșecul favoritului său, Viktor Orban, ”a provocat dezamăgire și incertitudine în rândul multora”. ”Acum aș dori să mă adresez și lor. Se întâmplă ca rezultatul să nu fie cel în care marea majoritate a maghiarilor din Transilvania își pusese speranțele. Trebuie să acceptăm și să respectăm decizia majorității. Aceasta face parte din libertate. Respectăm voința alegătorilor și avem încredere că noua majoritate se va adresa cu responsabilitate și respect tuturor comunităților maghiare”, a mai scris, în online, președintele UDMR.

Ce a spus Kelemen Hunor în 2025 despre stadioanele echipelor Dinamo, Farul și FC Argeș: ”Nu va sta țara în loc dacă amânăm construcția”

Kelemen, liderul unuia dintre partidele care au intrat anul trecut la guvernare, a menționat o posibilă întârziere de ”1-2 ani”. ”Această cură de slăbire trebuie făcută. Trebuie să vedem ce putem tăia din cheltuieli – inclusiv din acele investiții unde nici anul acesta, nici anul viitor nu e nimic vital. Stadioane, case de cultură, o parte din investițiile de la CNI pot fi amânate. Sunt zone care nu omoară pe nimeni dacă se întârzie 1-2 ani”, a afirmat Hunor, conform .

Nu a fost singura ocazie cu care Kelemen Hunor a ”lovit” în speranțele fanilor. Tot anul trecut, dar la un post de știri, politicianul a mai spus: ”Trebuie să tăiem și de la investiții, dar de la cele care nu necesită o urgență. Dacă amânăm construcția stadioanelor de fotbal pentru un an și jumătate, doi, nu cred că va sta țara în loc. Stadioanele absolut pot fi amânate, nu moare nimeni. Sunt alte investiții care nu pot fi tăiate, cele în autostrăzi, de exemplu”, a declarat Hunor la .