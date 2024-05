Kelemen Hunor denunță atacurile antimaghiare din partea AUR. „George Simion bate câmpii”, spune liderul UDMR

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a denunțat „retorica antimaghiară” care, spune el, „a revenit în România”, în special din partea AUR. „Din partea lor vine un atac extrem de murdar, extrem de dur”, a spus Kelemen.

„AUR ne-a atacat foarte tare și încă ne atacă”

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a spus că „retorica antimaghiară a revenit în România”, denunțând atacurile în special din partea partidului AUR în perioada campaniei electorale pentru alegerile din 9 iunie.

„Au fost în câteva zone, din partea unui singur partid, AUR ne-a atacat foarte tare și încă ne atacă în continuare și doi-trei politicieni de la liberali, care s-au asociat cu AUR și acest lucru trebuie spus. Cozma la Satu Mare s-a aliat cu AUR și merg împreună în județ, ceea ce este o problemă în primul rând pentru PNL (…)

Se mai întâmplă și în Mureș, dar mult mai atenuat. Deci din partea lor vine un atac extrem de murdar, extrem de dur și acest atac este împotriva comunității, nu este împotriva UDMR”, a declarat Kelemen Hunor pentru .

Simion: UDMR, „o creatură hidoasă, șovină”

La Satu Mare, George Simion, liderul AUR, a vorbit, la 12 mai, la o adunare electorală, despre UDMR ca fiind „o creatură hidoasă, șovină”. Ulterior, Simion a declarat că nu-și cere scuze pentru această afirmație.

„Nici nu îmi cer scuze, nici nu dezmint, nici nu retractez, nici nu îmi pare rău. Îmi menţin cu tărie afirmaţiile, pentru că ele reprezintă realitatea asta, nu este un discurs al urii, ci este o constatare a stării de fapt în care se află ţara noastră”, a spus Simion.

Kelemen: „Simion bate câmpii”

Kelemen Hunor a spus că liderul AUR „bate câmpii” pentru că UDMR este o formațiune politică „responsabilă” și că a sprijinit țara în toate momentele cheie, cum ar fi apartenența la și intrarea în .

„Simion bate câmpii. Noi am demonstrat în 34 de ani că suntem oameni responsabili și am susținut toate dezideratele mari ale țării, de la intrarea în NATO, până la intrarea noastră în UE. Inclusiv astăzi, când avem provocări serioase legate de Schengen, legate de alte chestiuni, inclusiv OECD-ul și noi am susținut și vom susține aceste deziderate mari, pentru că este bine pentru maghiari, este bine pentru români, este bine pentru toți cetățenii României (…). Această retorică agresivă antimaghiară s-a întors”, a spus liderul UDMR.